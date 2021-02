Tanska ottaa käyttöön rokotuksista kertovan koronapassin

Kännykässä toimivan passin avulla halutaan purkaa rajoituksia kesäksi.

Tanska aikoo ottaa käyttöön rokotuksista kertovan koronapassin, jota voidaan alkuvaiheessa käyttää ulkomaan virkamatkoilla. Lisäksi hallitus haluaa kehittää mahdollisimman nopeasti digitaalisen, älypuhelimessa toimivan koronapassin, jonka avulla yhteiskunnan koronarajoituksia voitaisiin alkaa asteittain purkaa. Kehitystyöhön pyydetään mukaan Tanskan elinkeinoelämän keskusjärjestöjä.

Passiin kirjataan, että sen haltija on saanut kaksi annosta koronarokotetta. Digitaalisen passin kehittämisen odotetaan kestävän noin 3–4 kuukautta, mutta jo tämän kuun lopulla rokotukset tulevat näkyviin terveydenhoidon sundhed.dk-palvelussa.

Passilla voisi päästä kapakkaan ja festivaaleille

Kun koronapassi on saatu käyttöön, on tarkoitus tarkastella sen käyttöä yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa, sanoi valtiovarainministeri Morten Bödskov. Päätöksiin vaikuttaa se, millainen tautitilanne on tuossa vaiheessa.

Hallitus huomauttaa, että rokotusten toiminnasta tarvitaan vielä lisätietoa, ennen kuin lopullisia ratkaisuja tehdään. Epäselvää on muun muassa se, voiko rokotuksen saanut edelleen levittää tartuntaa.

Tanskan elinkeinoelämän keskusjärjestön johtaja Brian Mikkelsen kutsui hanketta "valoksi tunnelin päässä" sekä viennin että elämysteollisuuden kannalta.

– Tämä tarkoittaa, että voimme vähitellen päästä alkuun yhteiskunnan avaamisessa, hän sanoi.

Toiveena on, että rokotukset ja passin saaneet voisivat päästä vapaammin käymään esimerkiksi ravintoloissa tai kesän festivaaleilla.