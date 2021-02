Venäjän protesteihin soluttautuneiden ”e-miesten” koodisana paljastui – videolle tallentui paljastava hetki vahinkopidätyksestä

Aleksei Navalnyin tukimielenosoituksiin oli soluttautunut Venäjän sisäministeriön siviilipukuisia E-keskuksen miehiä, joiden tunnussana tiistai-iltana oli ”Brjansk pohjoinen”.

Venäjän opposition joukkoon soluttautuneilla siviilipukuisilla e-miehillä on usein tummat vaatteet ja farkut. Tunnussana auttaa siinä tilanteessa Omonia tunnistamaan ”omat miehet” mielenosoittajien joukosta.­

Vankileirille määrätyn oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tiistai-iltaisissa tukimielenosoituksissa Moskovassa paljastui ainakin kaksi eri tilannetta, joissa Venäjän mellakkapoliisi pidätti vahingossa omiaan.

Molemmat tilanteet tallentuivat videoille ja samalla tuli ilmi koodisana, joka oli tiistai-iltana käytössä Venäjän sisäministeriön niin kutsutun E-keskuksen miehillä.

E-keskus on Venäjän sisäministeriön yhteydessä toimiva ”Ekstremismin vastainen keskus”, joka on nimensä mukaisesti keskittynyt ääriajattelun ja ääriliikkeiden vastaiseen taisteluun.

Venäjällä ääritoimintana pidetään kaikenlaista Kremlin nykyhallinnon vastaista oppositiotoimintaa, joten E-keskuksen miehiä käytetään sen vuoksi valvomaan myös Navalnyille tukeaan osoittavia tavallisia kansalaisia.

Venäjällä on tiedetty kyseisen keskuksen olemassa olosta ja heidän siviilipukuisten työntekijöidensä tiedetään soluttautuvan runsaslukuisina opposition mielenosoituksiin, mutta heidän toiminnastaan on silti saatu harvoin niin autenttista kuvaa kuin tiistaina.

Moskovan keskustassa videolle tallentui hetki, kun mellakkapoliisi ryhtyi pidättämään tummaan asuun pukeutunutta nuorta miestä. Mies oli jo seinää vasten, kun hän sanoi kaksi kertaa pidättäjälleen ihmesanat: ”Brjansk sever, Brjansk sever.”

Mellakkapoliisi päästi pidätettävän välittömästi vapaaksi ja poistui toisaalle.

(Koodisanan lausuminen tallentui videolle.)

Koodisana tarkoittaa suomeksi ”Brjansk pohjoinen”.

Ei ole tiedossa, minkä vuoksi juuri tämä sanayhdistelmä oli valittu, mutta tarkoituksena on ilmeisesti liittää yhteen kaksi sanaa, joita kukaan ei normaalissa puheessa tulisi vahingossa lausuneeksi ilman tietoa koodisanan käytöstä.

Toisessa tilanteessa Moskovan keskustassa mellakkapoliisi otti niin ikään kiinni tummaan siviiliasuun pukeutuneen nuoren miehen, mutta päästi hänet pian vapaaksi. Videolle tallentui hetki, kun siviilipukuinen henkilö neuvotteli hetken pidättäjänsä kanssa ja mitä ilmeisimmin näytti tälle henkilökorttiaan.

Lähistöllä ollut nuori nainen yritti kysyä siviilipukuiselta tämän vapautumisen jälkeen, voiko tämä selittää mitä juuri tapahtui. Siviilipukuinen käveli pois ja mumisi vain: ”En kerro”.

(Omon pidätti siviilipukuisen miehen ja päästi hänet pian vapaaksi.)

Venäjän oppositio on havainnut E-keskuksen miehiä säännönmukaisesti aiemminkin erilaisissa mielenosoituksissa. Tiedetään, että heidän tehtävänään on soluttautua väkijoukkoon ja tarkkailla sieltä käsin opposition aktiiveja.

E-keskus valvoo niin terroristista toimintaa kuin esimerkiksi uskonnollista aktivismia ja presidentti Vladimir Putinin poliittisten vastustajien toimintaa.

E-keskuksessa aiemmin työskennelleet ovat kertoneet, että keskuksen tehtävänä on muun muassa tunnistaa väkijoukosta tärkeimmät vaikuttajahenkilöt, videoida heidän toimintaansa ja osoittaa tarvittaessa paikalle tuleville poliiseille, keitä näiden kannattaa pidättää ensimmäiseksi. Videomateriaaleja käytetään hyväksi myös ihmisten tunnistamiseen ja rekisteröintiin kasvojentunnistusohjelmien avulla.

Meduza-sivuston mukaan E-keskuksen miehillä on suuri rooli esimerkiksi niissä rikosjutuissa, joita on nostettu sattumanvaraisesti joitakin tavallisia kansalaisia vastaan pelkkien sosiaalisen median tykkäysten ja postausten uudelleenjakojen vuoksi.

E-keskus on perustettu vuonna 2008. Keskuksen viralliset sivut löytyvät tästä linkistä. Keskuksen virallinen koko nimi on Venäjän sisäministeriön ekstremisminvastaisen toiminnan pääosasto.

Venäläinen oppositioaktivisti Ilja Jashin on oppinut tietämään useitan E-keskuksen miehiä jopa nimeltä. Jashinin mukaan he ovat yksi häpällisimmistä ilmiöistä Venäjän poliisissa.­

Myös oppositiopoliitikko Ilja Jashin on kertonut E-keskuksen toiminnasta vastaavia tietoja.

– E-keskuksen työntekijät keräävät ihmisten henkilötietoja, poimivat ihmisiä mielenosoituksista ja tutkivat sosiaalisen median sisältöä. He värväävät agentteja ja soluttautuvat opposition rakenteisiin. Tehtailevat rikosjuttuja tykkäysten ja sosiaalisen median jakojen perusteella. Eli toisin sanoen he taistelevat toisinajattelua vastaan, Jashin kirjoittaa Facebook-sivuillaan.

Jashin on myös julkaissut videon, jolla hän kertoo E-keskuksesta.

Jashinin mukaan e-miehiä käytetään myös provosoimaan välikohtauksia mielenosoittajien ja poliisien välillä. Lisäksi opposition keskuuteen soluttautuneita e-miehiä käytetään riitauttamaan opposition edustajia toinen toistaan vastaan, jolloin opposition toimintaa voidaan murentaa heidän liikkeidensä sisältä käsin.

E-miehillä on myös niin kutsuttu ”tulosvastuu”, minkä vuoksi heidän on löydettävä jatkuvasti tietty määrä ääriajattelijoita ilmiannettavaksi. Kriitikkojen mukaan E-keskuksen työntekijät ovatkin poliisin matalamielisintä joukkoa, sillä heillä on suuri valta harrastaa mielivaltaista ihmisten ilmiantamista.

– E-keskus on yksi Venäjän poliisin historian häpeällisimmistä luvuista, Jashin kuvailee videollaan.

Alla videokuvaa mielenosoituksista Aleksei Navalnyin tuomion julkistamisen jälkeen.