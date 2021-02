Näin Navalnyin tuomioon reagoitiin maailmalla – Merkel: ”Vapautettava heti”

Läntisen maailman johtajat ovat vaatineet Navalnyin vapauttamisen lisäksi rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuvien väkivaltaisuuksien lopettamista.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin tuomio moskovalaisessa oikeusistuimessa herätti tiistaina läntisen maailman vallanpitäjien keskuudessa laajaa paheksuntaa. Navalnyin ehdollinen tuomio kovennettiin 2 vuoden ja 8 kuukauden ehdottomaksi vankeusrangaistukseksi niin kutsutulla yleisen kurin leirillä.

Tuomiota asettui vastustamaan uutistoimisto Reutersin mukaan muun muassa Saksan liittokansleri Angela Merkel. Merkel katsoi tuomion olevan kaukana kaikista laillisuuden periaatteista. Hän vaati rauhanomaisiin mielenosoittajiin kohdistuneiden väkivaltaisuuksien lopettamista Venäjällä.

– Navalnyi pitää vapauttaa välittömästi, Merkel kommentoi tapausta virallisen tiedottajansa mukaan.

Moskovassa tallentui videoille illan saatossa ainakin kaksi tapausta, joissa mellakkapoliisit repivät taksin matkustajan ulos autosta mukiloidakseen häntä ja pidättääkseen hänet. Yöhön mennessä Venäjällä oli pidätetty kansalaisjärjestö OVD-infon mukaan yli 1 000 ihmistä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron tuomitsi oikeuden päätöksen Twitterissä ja vaati Merkelin tavoin Navalnyin välitöntä vapauttamista.

– Aleksei Navalnyin tuomiota on täysin mahdotonta hyväksyä. Poliittinen erimielisyys ei ole koskaan rikos, Macron twiittasi tiistai-iltana.

Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson nimitti oikeuden päätöstä pelkuruudeksi ja kuvaili Navalnyin paluuta Venäjälle elokuisen myrkytyksen jälkeen ”rohkeaksi ja epäitsekkääksi”.

Amerikkalaislehti The Hill kertoo presidentti Joe Bidenin hallituksen huolestuneen ”syvästi” moskovalaisen oikeusistuimen päätöksestä. Lausunnossaan liittovaltion uunituore ulkoministeri Anthony Blinken totesi Yhdysvaltojen tekevän liittolaistensa ja yhteistyökumppaneidensa kanssa tiivistä yhteistyötä pitääkseen Venäjää vastuullisena kansalaistensa oikeuksien laiminlyönnistä.

– Kuten jokainen Venäjän kansalainen, Navalnyi on oikeutettu Venäjän perustuslain takaamiin oikeuksiin, ja Venäjällä on kansainväliset velvoitteet kunnioittaa yhdenvertaisuutta lain edessä sekä ilmaisunvapautta ja rauhanomaisia kokoontumisia, Blinken totesi lausunnossaan The Hillin mukaan.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau twiittasi tiistai-iltana, että myös Kanada vaatii Navalnyin vapauttamista.

– Vaadimme hänen välitöntä vapauttamistaan siinä missä viime viikkoina pidätettyjen rauhanomaisten mielenosoittajien ja toimittajien vapauttamista. Oikeusjärjestelmää ei milloinkaan saa käyttää hyväksi poliittisiin tarkoituksiin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vaati twiitissään Venäjää noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja vapauttamaan Navalnyin ”välittömästi ja ehdottomasti”.

Venäjän rikosseuraamusvirasto syytti Navalnyin rikkoneen sääntöjä hänen ollessaan Berliinissä hoidettavana ja jo ennen sitä Venäjällä ollessaan. Navalnyin olisi pitänyt ilmoittautua kaksi kertaa kuukaudessa rikosseuraamusvirastolle, mutta viranomaisten mukaan hän rikkoi tätä vaatimusta toistuvasti.

Kyseessä on Navalnyille vuonna 2014 määrätty ehdollinen petostuomio niin kutsutussa Yves Rocherin jutussa. Tuolloin Navalnyi määrättiin 3,5 vuodeksi ehdonalaiseen, kun hänen Oleg-veljensä joutui kärsimään samasta jutusta 3,5 vuoden ehdottoman tuomion.