Ranska ja Saksa lupaavat rokottaa kaikki halukkaat kesän loppuun mennessä

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi tällä viikolla, että suomalaiset pääsisivät normaaliin elämään ”juhannuksen jälkeen”.

Kaikki halukkaat ranskalaiset on rokotettu koronavirusta vastaan kesän loppuun mennessä, sanoi Ranskan presidentti Emmanuel Macron ranskalaiselle TF1-kanavalle aiemmin tänään.

Suunnitelman mukaan maaliskuun alussa ranskalaisten hoivakotien asukkaista 80 prosenttia eli noin puoli miljoonaa ihmistä on rokotettu.

Saksa on luvannut rokottaa kaikki halukkaat aikuiset kesän loppuun mennessä. Liittokansleri Angela Merkel kertoi asiasta maanantaina.

Merkelin mukaan tavoitteeseen päästään, vaikka Johnson & Johnsonin ja Curevacin rokotteita ei saataisi.

Sekä Saksassa että Ranskassa julkista hallintoa on arvosteltu hitaasta rokottamisesta.

Noin 67 miljoonan asukkaan Ranskassa on raportoitu yli 3,2 miljoonaa koronavirustartuntaa, mikä on maailman kuudenneksi suurin maakohtainen lukema. Virukseen liittyviä kuolemantapauksia maassa on raportoitu lähes 73 000, kertoo Johns Hopkinsin yliopisto.

Noin 83 miljoonan asukkaan Saksassa puolestaan on raportoitu yli 2,2 miljoonaa koronavirustartuntaa. Koronakuolemia maassa on todettu yli 58 000, Johns Hopkinsin yliopisto kertoo.