Pete Buttigiegistä USA:n liikenne­ministeri – ex-pormestari on ensimmäinen avoimesti homo­seksuaali kabinetin jäsen

Pete Buttigieg pyrki myös demokraattien presidenttiehdokkaaksi, mutta luopui kilvasta viime vuoden maaliskuussa ja siirtyi tukemaan Joe Bidenia.

Pete Buttigieg on Yhdysvaltojen uusi liikenneministeri.­

Yhdysvaltain senaatti on vahvistanut Pete Buttigiegin nimityksen liikenneministeriksi. Senaatti vahvisti presidentti Joe Bidenin ehdokkaan valinnan äänin 86-13, Reuters kertoo.

Buttigiegin nimitys on historiallinen, sillä hän on ensimmäinen avoimesti seksuaalivähemmistöön kuuluva, jonka paikan Yhdysvaltojen kabinetissa senaatti on vahvistanut.

Buttigieg toimi vuosina 2012–2020 Indianassa sijaitsevan South Bendin pormestarina. Hän pyrki myös presidenttiehdokkaaksi viime vaaleissa, mutta päätti oman kampanjansa jo maaliskuussa 2020. Buttigieg oli myös ensimmäinen suurten puolueiden presidenttiehdokkaaksi pyrkinyt, joka kampanjoi avoimesti homoseksuaalina. Buttigiegin aviomies opettaa draamakasvatusta.

Buttigieg siirtyi oman kampanjansa jälkeen tukemaan Bidenin ehdokkuutta.

Biden on kaavaillut mittavia infrastruktuurihankkeita. Näiden toteuttamisessa Buttigieg olisi keskeisessä roolissa.

Biden muun muassa ajaa kahden biljoonan dollarin ilmasto- ja infrastruktuuriohjelmaa, joka keskittyy teiden ja siltojen jälleenrakentamiseen ja päästöttömän joukkoliikenteen laajentamiseen, NBC News kertoo. Suunnitelman tarkoituksena on myös luoda infrastruktuuria sähköautoja varten kuten rakentaa 55 000 latausasemaa seuraavan vuosikymmenen aikana.