”Hulluista valheista” syytetty QAnon-kongressi­edustaja on vain jää­vuoren huippu – USA:n republikaani­puoluetta uhkaa raju sisällis­sota

Äärilaidan kongressiedustajat ja ensi vuoden välivaalit riepottelevat republikaaneja, kun puolue etsii paikkaansa Donald Trumpin varjossa.

Suhtautuminen kongressiedustaja Marjorie Taylor Greeneen repii republikaaneja. Mitch McConnell (vas.) tuomitsee tämän puheet; Greene väittää, että hänellä on Donald Trumpin tuki.­

Yhdysvaltain republikaanipuolue käy presidentti Donald Trumpin jäljiltä sisäistä taistoa, joka kiihtyy Trumpin virkasyytteen käsittelyn alla senaatissa. Yhtenä kiistakapulana on ”hulluista valheista” syytetyn kongressiedustajan Marjorie Taylor Greenen kohtalo.

Lopullisesti ”sisällissota” ratkennee ensi vuonna pidettävissä kongressin välivaaleissa, joiden ehdokasasettelu käy jo nyt kuumana, vaikka edellisistä vaaleista on vasta kolme kuukautta.

Kiistan osapuoliksi on muotoutumassa kaksi ryhmittymää.

Toisella puolella ovat Trumpin aikana kärkeen nousseet populistit ja kansallismieliset, joita Floridaan vetäytynyt ex-presidentti tukee suoraan tai epäsuorasti. Äärilaitana ovat Greenen kaltaiset, Trumpia imitoivat salaliittoteoreetikot.

Toisella puolella ovat Trumpin varjosta irti pyrkivät vanhan liiton republikaanit, jotka haluavat palauttaa puoluetta perinteisemmälle konservatiiviselle linjalle. Joitakin tämän linjan edustajia uhkaa kuitenkin ex-presidentin kostoisku, koska heidän syytetään kääntyneen häntä vastaan.

Jälkimmäisen linjan johtoon nousi maanantaina senaatin republikaaneja johtava Mitch McConnell, kun hän teki tiukan pesäeron puolueen häiriköinä pitämiinsä edustajiin. McConnell ei maininnut nimeltä Greeneä, mutta ei myöskään jättänyt arvailun varaa.

Senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell suomi rajusti äärilaidan edustajia ja antoi tukensa puolueen perinteiselle linjalle.­

– Hullut valheet ja salaliittoteoriat ovat republikaanipuolueen ja maamme syöpä, McConnell muotoili lausunnossaan.

– Joku joka väittää, että lentokone ei törmännyt Pentagoniin 11. syyskuuta, että kammottavat kouluampumiset olivat lavastettuja ja että Clintonit tuhosivat JFK Jr:n lentokoneen, ei elä todellisuudessa. Sellaisella ei ole mitään tekemistä amerikkalaisten perheiden kohtaamilla haasteilla tai puolueemme tarvitsemalla kunnon asiakeskustelulla.

Greene vastasi McConnellille välittömästi tyypilliseen, uhittelevaan tapaansa, jota voi myös pitää puolueen trumpilaiselle linjalle tunnusomaisena.

– Republikaanipuolueen todellinen syöpä ovat republikaanit, jotka osaavat vain hävitä kohteliaasti, Greene kirjoitti Twitterissä.

Salaliittoteorioista syytetty kongressiedustaja Marjorie Taylor Greene antoi haastattelua OAN-kanavalle maanantaina.­

Greene ei ole ainoa ristiriitoja herättävä republikaaniedustaja kongressissa. Päänvaivaa ennakoidaan myös edustajista, jotka ovat avoimesti liehitelleet maan aseistautunutta äärioikeistoa. Esimerkiksi arizonalaisedustaja Paul Gosar ja coloradolaisedustaja Lauren Boebert on lausunnoissa ja kuvissa yhdistetty kongressin valtaukseen osallistuneisiin Oath Keepers ja Three Percenters -ryhmiin.

Republikaanien sisäisten kiistojen ensimmäinen koetinkivi on kuitenkin suhtautuminen Greeneen. Edustajainhuoneen republikaanien on määrä keskiviikkona keskustella mahdollisista kurinpitotoimista häntä vastaan.

Niitä ovat vaatineet erityisesti demokraatit, joita on kuohuttanut se, että Greene valittiin äärimielipiteistään huolimatta jäseneksi opetusvaliokuntaan.

Demokraatit ovat uhanneet häntä koko edustajainhuoneen kurinpitotoimilla, jos republikaanit eivät passita häntä paitsioon lainsäädäntötyöstä.

Coloradolaisedustaja Lauren Boebert kampanjoi aseiden puolustajana itsensä kongressiin.­

Greenen erottamiseen kongressista demokraattien enemmistö ei riitä, koska se tarvitsisi tuekseen kaksi kolmasosaa äänistä. Demokraatit voivat kuitenkin yksinkertaisella enemmistöllä esimerkiksi langettaa julkiset moitteet Greenelle. Tämä on jo vastannut uhkaamalla, että kyseessä olisi ennakkotapaus, joka tulevaisuudessa republikaanien saadessa enemmistöaseman johtaisi kostotoimiin demokraatteja vastaan.

Greenen kohtalossa keskeinen päättäjä on edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy, joka on sanonut keskustelevansa Greenen kanssa. Republikaaneilla on tuore esimerkki sisäisistä kurinpitotoimista, kun kongressiedustaja Steve King vuonna 2019 menetti valiokuntapaikkansa valkoisten ylivaltaa puoltavien kommenttiensa takia.

McCarthylla on vaikea valinnan paikka, sillä tuomitsemalla Greenen hän suututtaisi pahimmillaan jopa Trumpin. Painamalla asian villaisella McCarthy puolestaan riskeeraisi suhteensa McConnelliin sekä sen, että puolueesta jäisi hörhöjä suosiva kuva äänestäjille.

Edustajainhuoneen republikaanijohtaja Kevin McCarthy on hankalassa paikassa joidenkin republikaaniedustajien kanssa.­

Erotuksena Kingin tapaukseen on se, että Greenen synnit ovat tapahtuneet ennen hänen kongressiuraansa. Tämä tarjoaa republikaaneille takaportin jättää rankaisematta häntä. Jos demokraatit ryhtyvät omiin kurinpitotoimiin, se voisi jopa toimia republikaanien rivejä yhdistävänä tekijänä.

Kuohunta Greenen ympärillä ei ole mitään uutta, sillä hänet tiedettiin jo vaalikampanjansa aikaan QAnon-tyylisten salaliittoteorioiden kannattajaksi. Greene on tukenut netin syövereistä nousseita väitteitä, että Sandy Hookin ja Parklandin kouluampumiset lavastettiin, jotta amerikkalaisilta voitaisiin riistää heidän aseensa. Greene on myös levittänyt väitettä, että Kalifornian metsäpalot olisivat tahallaan juutalaisten avaruuslaserilla sytytettyjä.

Marjorie Taylor Greene elehti toimittajille kongressirakennuksen turvatarkastuksessa tammikuussa.­

Greene on aiemmissa Facebook-tykkäyksissään ja -kommenteissaan ilmaissut tukensa ajatukselle johtavien demokraattien teloituksista. Hän on selitellyt nettikäytöstään sysäämällä vastuuta sosiaalisen median tilejään operoiville avustajilleen, mutta ei ole katunut tai pahoitellut mitään.

Greene ei ole kongressiedustajan urallaan toistanut hurjimpia lausuntojaan, mutta hän on tukenut Trumpin väitettä varastetuista vaaleista ja esittänyt heti Joe Bidenin virkaanastujaisten jälkeen uudelle presidentille virkasyytettä.

Toinen republikaaneja repivä taisto liittyy Trumpin virkasyytteeseen ja ensi viikolla senaatissa alkavaan valtakunnanoikeuteen. Sen aikana republikaanisenaattorit joutuvat tekemään päätöksen, tukevatko he demokraatteja ja rankaisevat Trumpia kongressin valtauksen lietsomisesta.

Ratkaisevassa asemassa on nyt McConnell, joka ei tiettävästi ole puhunut Trumpin kanssa sen jälkeen, kun hän joulukuussa onnitteli Bidenia vaalivoitosta. McConnell äänesti senaatissa virkasyytteen hylkäämisen puolesta, mutta hän on sanonut, että päättää lopullisen kantansa vasta kuultuaan argumentit oikeudessa.

Valtakunnanoikeus repii myös edustajainhuoneen republikaaneja, koska kymmenen heistä äänesti virkasyytteen nostamisen puolesta tammikuussa.

Riita kiteytyy edustajainhuoneen kolmanneksi korkea-arvoisimpaan republikaaniedustajaan Liz Cheneyyn. Trumpia tukevien republikaanien riveissä puuhataan hänen syrjäyttämistään puolueen johtoasemasta rankaisuna virkasyytteen tukemisesta.

McConnell laittoi lusikkansa soppaan tukemalla julkisesti Cheneyta maanantaina. Myös senaattorikollega Lindsay Graham säesti McConnellia tiistaina toteamalla, että puolue tarvitsee tämän kokemusta.

Vastassa ovat kuitenkin edustajainhuoneen liki 150 republikaaniedustajaa, jotka ovat tukeneet Trumpin vaalivalheita.

Republikaanijohtoon kuuluva Liz Cheney on saanut puolueen trumpilaisen siiven kimppuunsa tuettuaan Trumpin virkasyytettä.­

Cheney ja muut virkasyytteen tukijat sekä republikaanien perinteisen linjan edustajat saavat ”tuomionsa” äänestäjiltä viimeistään ensi vuoden välivaaleissa. Kongressiedustajien on Yhdysvalloissa uusittava paikkansa kahden vuoden välein, ja jo nyt Trumpia vastustaneille republikaaneille puuhataan syrjäyttäjiä puolueen esivaaleihin kesällä 2022.

Taktiikkana on pudottaa heidät edustajanpaikaltaan hankkimalla heille esivaaleihin Trumpin tukemat vastustajat, jotka estäisivät heitä pääsemästä edes ehdokkaaksi.

Kampanja Cheneyta vastaan on jo käynnissä, kun Trumpin tukija, floridalaisedustaja Matt Gaetz esiintyi häntä vastustavassa tilaisuudessa.

Republikaaneilla on ensi vuonna tukku esivaaleja, joissa puolueen tulevaa linjaa ratkotaan laajemminkin. Jaossa on myös korkean profiilin senaattorinpaikka Ohiossa, kun istuva republikaanisenaattori Rob Portman ilmoitti luopuvansa politiikasta jatkuvan riitelyilmapiirin takia. Portmanin paikasta voi olla luvassa kiivas taisto puolueen trumpilaisen linjan ja perinteisen linjan välillä.

Ex-presidentti Donald Trump kummittelee republikaanipuolueen päivänpoliittisten kysymysten taustalla.­

Pitemmällä tähtäimellä republikaaneja kuumottaa myös asema, jonka Trump itse aikoo ottaa puolueessa – sikäli kuin valtakunnanoikeus ei tuomitse häntä, kuten odotetaan.

Ryhtyykö Trump toden teolla kampittamaan itseään vastustaneita republikaaneja kuten Cheneyta vai valitseeko hän maltillisemman taktiikan koko puoluetta tukeakseen? Kevin McCarthy kävi jo Floridassa hieromassa strategiaa Trumpin kanssa ensi vuoden vaaleja silmällä pitäen.

Ex-presidentti on perustanut Floridaan oman toimistonsa ja julkaissut myös ensimmäisen kannanottonsa tukemalla entistä lehdistöedustajaansa Sarah Sandersia Arkansasin kuvernööriksi. Myös kyseiset vaalit järjestetään samaan aikaan ensi vuoden kongressivaalien kanssa.