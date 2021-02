Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin leirituomiosta tyrmistyneitä ihmisiä virtaa parhaillaan Moskovan keskustaan osoittamaan mieltään.

Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin ehdollinen vankeusrangaistus muutettiin tiistaina ehdottomaksi vankeudeksi, mikä tarkoittaa hänen kohdallaan noin 2 vuoden ja 8 kuukauden istumista.

Navalnyin kannattajat kutsuivat välittömästi tuomionluvun jälkeen ihmisiä Moskovan keskustaan osoittamaan mieltään vielä täksi illaksi.

Navalnyin tiimi jakoi äskettäin twiitin, jossa Moskovan keskustassa näkyy autoja ajamassa hidasta vauhtia ja äänimerkkejään huudattaen. Autossa protestoiminen on käytännön sanelema asia, sillä siten ihmiset voivat välttää mellakkapoliisin pidätysjoukkoja.

(Autot ajavat Moskovan keskustassa Maneesiaukion ja Kremlin ohi äänimerkkejä huudattaen.)

Jo ennen tuomion julistamista Moskovan keskustaan kerättiin suuria joukkoja mellakkapoliiseja, joten mielenosoittajien ei ole todennäköisesti mahdollista päästä Maneesiaukiolle Kremlin edustalle.

Navalnyin tiimi twiittasikin, että ihmisiä on kerääntymässä nyt kulkueeksi eri puolille Moskovan keskustaa. Kello on Moskovassa tuntia enemmän kuin Suomessa, joten on epäselvää, kuinka paljon ihmisiä tulee keskustaan yötä vasten.

Ihmisiä on kerääntynyt kävelemään Moskovan keskustaan Kuznetski mostille myös. He huutavat: ”Vapautta!”

Julkisessa liikenteessäkin on runsaasti mellakkapoliiseja.

Venäjän Vesti-uutislähetys kertoi puolestaan, että poliisi on jo aloittanut ensimmäiset pidätykset luvattoman mielenosoituksen vuoksi Moskovan keskustassa.

Mellakkapoliiseja seisoi Moskovan kaduilla.­

Ihmisiä kertyi tiistai-iltana Moskovan keskustaan osoittamaan mieltään Aleksei Navalnyin tuomiota vastaan.­

MBH-media jakoi myös videon ensimmäisistä pidätyksistä.

(Pidätys Maneesiaukion luona.)

Navalnyi saa tiistaisen päätöksen mukaan aiemmasta 3,5 vuoden ehdollisesta tuomiostaan anteeksi kymmenen kuukautta, sillä hänelle hyvitetään ne aiempien kotiarestien perusteella.

Tuomionsa Navalnyi tulee istumaan niin sanotulla yleisen kurin ojennusleirillä, mikä tarkoittaa venäläisittäin melko hyviä leiriolosuhteita.

Navalnyin oikeusdraama ei ole kuitenkaan vielä ohi. Aiempien tietojen mukaan hänellä on jo tämän viikon perjantaina edessään uusi oikeusistunto, jossa käsitellään hänen väitettyä syyllistymistään sotaveteraanin kunnian loukkaamiseen.

Lisäksi Venäjä on valmistellut Navalnyia vastaan syytettä hänen oman Korruptionvastaisen säätiönsä (FBK) lahjoitusvarojen kavaltamisesta. Mikäli Navalnyi tuomitaan myös näissä jutuissa, hänelle voi tulla vielä vuosikausia tai jopa kymmenkunta vuotta lisää vankeutta.

Artikkelia päivitetty 2.2. klo 22.06 uusilla tiedoilla protesteista.