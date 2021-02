Yhdysvaltoihin on syntynyt uusi rokotus­ilmiö: tästä on kyse ”rokotemetsästäjissä”

Rokotteiden metsästäminen on Yhdysvalloissa herättänyt myös kritiikkiä, kun esimerkiksi riskiryhmäläisten rokotus on takunnut.

Yhdysvalloissa koronarokotekampanjan takkuaminen on tuonut mukanaan uuden ilmiön: rokotteiden metsästäjät, CNN kertoo. Rokotteiden metsästäjät ovat henkilöitä, jotka pyrkivät hankkimaan itselleen rokotteen, joka muuten olisi heitetty hukkaan.

CNN:n haastattelema Isabela Medina metsästi rokotetta kolme päivää. Hän kyttäsi mahdollista annosta ruokakaupan yhteydessä olevan apteekin ulkopuolella. Heidän peräänsä muodostui pian jono.

Kun apteekki oli rokottanut kaikki ajan varanneet, tarjosivat he kahdeksaa annosta odottajille. Medina sai annoksen. Hän totesi, ettei kadu rokotteen ottamista, vaikka riskiryhmien ja terveydenhuollon henkilöstön rokotukset ovat kesken.

– Se tuntui minusta hyvältä – parempi niin, sillä muuten se olisi mennyt hukkaan.

ABC13-kanava on uutisoinut ilmiöstä. Kanava haastatteli lasvegasilaista Mark Westiä, joka oli onnistunut saamaan rokotteen.

– Odottelin oven luona päivän päätteeksi, West kertoi.

– He etsivät silloin ketä tahansa, joka on paikalla, kuten joku, joka on tuonut henkilön paikalle.

Nevadan osavaltion koronatyöryhmän johto on linjannut, ettei rokoteannoksia saa mennä hukkaan. Etelä-Nevadan terveysviranomaiset kertoivat, että henkilökunta on voinut muutamana kertana tarjota rokotteita pelkästään sen takia, etteivät kyseiset annokset menisi hukkaan.

Rokotemetsästäjiä on kuvattu ympäri Yhdysvaltoja.

Vaikka rokotteiden metsästäjät eivät ota muille tarkoitettuja rokoteannoksia, on heidän toimintansa herättänyt kritiikkiä.

– Ihmiset ovat turhautuneita siitä, että näkevät sosiaalisessa mediassa ihmisiä, jotka sanovat saaneensa rokotteen samalla, kun heidän 90-vuotias äitinsä on hoivakodissa eikä vieläkään ole saanut rokotettaan, lääkäri ja radiopersoona Daliah Wachs sanoo.

Monet rokotemetsästäjistä ovat etuoikeutettuja siinä, että heillä on mahdollisuus jonottaa rokotteita joskus useita tuntejakin, huomautti puolestaan bioetiikkaan perehtynyt apulaisprofessori Melissa Goldstein.

Goldsteinin mukaan olisi olemassa keinoja, joilla ensimmäisistä rokotteista saataisiin tasa-arvoisempia.

Varhaisten rokotteiden saajissa on isoja eroja: mustia ja latinoja on rokotettu suhteellisesti vähemmän kuin valkoisia amerikkalaisia. Goldsteinin mukaan esimerkiksi ruokakauppojen yhteydessä olevat apteekit voisivat tarjota ylijääviä rokoteannoksia kaupan työntekijöille. Ruokakauppojen työntekijöistä 40 prosenttia on mustia, latinoja tai aasialaisia.

Lisäksi ylimääräisiä annoksia voisi antaa hoivakotien asukkaille ja työntekijöille. Näin on joissain rokotepisteissä toimittukin.