Lumimyrsky rymisteli yli Yhdysvaltojen itärannikon – paikoin satoi puoli metriä lunta

Myrsky ja lumipyry voivat jatkua keskiviikkoon asti.

Voimakas lumimyrsky iski tiistaina Yhdysvaltojen itärannikolle ja sekoitti sekä liikennettä että koronarokotusten jakoa. Paikoin Pennsylvanian ja New Jerseyn osavaltioissa satoi jopa puoli metriä lunta. New Yorkin ennakoitiin voivan saada niskaansa yhtä paljon. Myrskyn ja lumipyryn ennustettiin voivan jatkua keskiviikkoon asti.

Kansallinen sääpalvelu NWS antoi myrskyvaroituksen, joka ulottuu Virginian osavaltiosta Maineen.

New Yorkissa ja New Jerseyssä julistettiin hätätila ja suositeltiin välttämään matkustamista. Koulut suljettiin keskiviikkoon asti, ja koronarokotteiden jakelu keskeytettiin. New Yorkin metron maanpäällisten osien liikenne pysäytettiin tiistai-iltapäivään asti, ja satoja lentoja peruttiin.

Washingtonissa oli määrä avata koulut tiistaina lähes vuoden koronatauon jälkeen. Lumimyrskyn takia paluuta lähiopetukseen lykättiin.