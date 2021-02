Sinä aikana, kun brittiteini on ollut koomassa, Britanniassa on kuollut yli 106 000 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Brittinuorukainen Joseph Flavill, 19, joutui onnettomuuteen viime vuoden maaliskuussa. Kymmenen kuukautta myöhemmin koomasta herännyt Flavill ei ole tietoinen koronaviruspandemiasta, vaikka on itse saanut koronatartunnan kahdesti, The Guardian uutisoi.

Flavill jäi auton alle Burton upon Trentissä, Staffordshiressä, 1. maaliskuuta 2020.

Koronatartuntoja oli Worldometerin mukaan todettu vasta 35 eikä yksikään britti ollut kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Britannian ensimmäiseen koronasulkuun oli vielä kolme viikkoa.

Flavillin onnettomuuden jälkeen Britannian hallitus on kahdesti päättänyt yhteiskunnan sulkemista. Britanniassa on tilastoitu yli 3,8 miljoonaa koronavirustartuntaa ja virukseen liittyviä kuolemia on todettu yli 106 000.

Flavillin täti Sally Flavill Smith kertoo lehdelle, että nuorukaisen tietoisuus on lisääntynyt, mutta vielä on epäselvää, mitä hän tietää. Smithin mukaan perhe on videopuhelussa yrittänyt selittää, mikseivät he voi tavata nuorukaista kasvotusten, mutta eivät ole yrittäneet selittää pandemian mittakaavaa.

– Kun hän on hereillä huoneessaan, hänellä ei ole mitään käsitystä siitä, miksi hän on siellä. Me puhumme siitä puhelimessa ja yritämme tehdä hänet tietoiseksi siitä, että haluaisimme olla siellä pitämässä häntä kädestä, mutta se ei ole mahdollista (pandemian takia).

– Mutta yritämme pitää sen mahdollisen yksinkertaisena, sillä meillä ei ole oikein aikaa syventyä suuremmin pandemiaan – se ei tunnu todelliselta. Kun häneen saa yhteyden kasvotusten, on mahdollista yrittää todella selittää, mitä on tapahtunut.

Smithin mukaan teini on alkanut toipua rajusta onnettomuudesta ja pystyy liikuttelemaan pyynnöstä raajojaan ja kommunikoi läheistensä kanssa silmiä räpyttämällä ja hymyilemällä.

Flavill on myös toipunut jo kahdesti koronaviruksen aiheuttamasta taudista, jonka on saanut sairaalassa ollessaan.

Flavillin perheenjäsenet kertoivat North Norfolk Newsille, että toipuminen tulee kestämään kauan, mutta perhe on optimistinen.