Aleksei Navalnyi ihmetteli oikeudenkäynnissään, mitä kaikkea hänen olisi pitänyt tehdä koomassa ollessaan, jotta hän olisi täyttänyt rikosseuraamusviraston vaatimukset ilmoittautumisvelvollisuudestaan.

Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi sanoi tiistaina oikeudenkäynnissään, että syynä yritykseen vangita hänet vuosikausiksi on se, että hän on loukannut presidentti Vladimir Putinia verisesti jäämällä henkiin.

– Jokin henkilö olisi halunnut kovin paljon, että en olisi ottanut yhtään askelta tämän maan kamaralla, ja siksi minut pidätettiin heti rajalla. Me tiedämme, kuka hän on ja miksi näin kävi.

Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka Aleksei Navalnyi tuotiin oikeuteen käsiraudoissa.

– Syynä on yhden bunkkerissaan elävän ihmisen viha. Minä loukkasin häntä verisesti sillä, että jäin henkiin, Navalnyi sanoi oikeussalissa Moskovassa Dozhd-kanavan mukaan.

Navalnyin loppupuheenvuoron keskeiset kohdat löytyvät englanniksi käännettyinä oheisesta Meduza.io-sivuston jutusta.

Navalnyin mukaan Putin yritti tehdä selvää poliittisesta vastustajastaan kemiallisen aseen avulla.

– Se on hänen metodinsa, yrittä tappaa ihmisiä. Vaikka hän kuinka esittää suurta geopoliitikkoa, hän jää historiaan myrkyttäjänä. Oli Aleksanteri Vapauttaja, oli Jaroslav Viisas ja meiltä jää historiaan Vladimir Kalsareidenmyrkyttäjä, Navalnyi lateli loppupuheenvuorossaan.

– Puoli Moskovaa on saarroksissa siksi, että pieni ihminen bunkkerissaan on tulossa hulluksi. Hän ei harrasta geopolitiikkaa, vaan pitää kokouksia siitä, kuinka alushousuja sivellään kemiallisella aseella, hän jatkoi.

Navalnyi muistutti, että hänen oikeudenkäynnissään ei ole kyse vain hänestä, vaan koko Venäjän kansalaisyhteiskunnan tulevaisuudesta.

– Tässä oikeusprosessissa tärkeintä ei ole se, miten se päättyy minun kannaltani. Tärkeintä on pelotella valtavaa määrää ihmisiä. Jokaisen ihmisen velvollisuus on taistella tätä systeemiä vastaan ja minun velvollisuuteni on taistella, hän sanoi.

– Toivon, että tätä oikeudenkäyntiä ihmiset eivät tule ottamaan signaalina siitä, että heidän on pelättävä jatkossa. Tämä ei ole voimannäyttö, vaan heikkoudennäyttö. Miljoonia ja satojatuhansia ei voi laittaa vankilaan. Kun ihmiset heräävät, ja se hetki tulee, tämä kaikki hajoaa.

Navalnyi vaati lopuksi, että hänet on vapautettava kuten on vapautettava myös kaikki muut hänen juttunsa vuoksi vangitut ihmiset.

Oikeus vetäytyi harkitsemaan tuomiota. Navalnyin tiimi ilmoitti Twitterissä, että ratkaisua odotetaan vielä illalla lähempänä kello iltakahdeksaa Moskovan aikaan eli noin kello 19 Suomen aikaa.

Navalnyi ihmetteli myös aiemmin päivällä oikeudessa, mitä kaikkea hänen olisi pitänyt tehdä Saksassa ollessaan, jotta rikosseuraamusvirasto olisi ollut tarpeeksi tietoinen hänen oleskelupaikastaan ja Berliinissä oleskelun syistä.

– Muistutan, että minä vaivuin koomaan, josta sitten heräsin ja olin sen jälkeen tehohoidossa. Kun pääsin pois sairaalasta, pystyin tapaamaan asianajajia ja lähetin teille kirjeen siitä, missä olen ja miksi olen siellä ja kerroin, että tulen informoimaan teitä paluustani, Navalnyi kertoi omassa puolustuspuheenvuorossaan tiistaina.

Moskovan kaupunginoikeus käsittelee Navalnyin väitettyjä rikkomuksia hänen ehdonalaisen vankeustuomionsa koeajan ilmoittautumissääntöjen noudattamisessa. Mikäli Navalnyin todetaan rikkoneen sääntöjä, hänet voidaan määrätä 3,5 vuodeksi vankilaan eli silloin pantaisiin hänelle vuonna 2014 langetettu petostuomio täytäntöön.

– Mitä minä olisin vielä voinut tehdä lisää, jotta olisin teitä informoinut? Ja miksi te katsotte täällä kaikkia kasvoista kasvoihin ja sanotte: ”Me kävimme hänen kotonaan, mutta häntä ei ollut siellä”, Navalnyi vuodatti ihmetystään.

– Tietenkään minä en ollut siellä kotona. Olinhan lähettänyt teille kirjeen siitä, että olen hoidettavana Saksassa. Mitä minun olisi pitänyt tehdä vielä?

Rikosseuraamusviraston edustaja vastasi tähän, että heidän yhteystietonsa ovat avoimesti saatavilla ja Navalnyin olisi pitänyt ilmoittaa sinne syy, miksi hän ei saavu ajallaan ilmoittautumaan virastoon.

– Kooma! Navalnyi sanoi.

– Ja vielä kerran: hoitoon kuului se, että olin ensin sairaalassa tajuttomana, sitten tajuissani, sitten opettelin pitkän aikaa kävelemään ja niin edelleen. Olin sen jälkeen kuntoutuksessa. Eikö se riitä?

Kun oikeus vetäytyi aiemmin päivällä tauolle ja Navalnyi pyysi, voisiko joku hakea hänelle hampurilaisen McDonald’sista.

Hampurilainen tilattiin oikeustalolle ruokakuriirin kautta, mutta kun kuriiri pääsi paikalle, oikeustaloa valvovat poliisit eivät päästäneet häntä sisälle. Tapahtuma tallentui videolle.

(Video alla: ruokalähettiä ei päästetä oikeustalolle tuomaan hampurilaista Navalnyille.)

Artikkelia päivitetty 2.2. klo 16.47 uusilla tiedoilla oikeudesta.