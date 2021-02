Australian Perthin liepeillä roihahti suuri maastopalo – koronarajoitukset haittaavat sammutustöitä

Palo roihuaa noin 30 kilometrin päässä Perthistä, levittäen kaupungin keskustaan savua ja tuhkaa

Pelastustoimen mukaan palo on levinnyt noin 7 000 hehtaarin laajuiseksi.­

Australian länsiosassa sijaitsevan Perthin lähistöllä on syttynyt maastopalo, joka on tuhonnut asuintaloja ja pakottanut asukkaita evakkoon. Sammutustöitä ja evakuointeja hankaloittaa se, että kaupungissa on juuri määrätty ulkonaliikkumiskielto koronatartuntojen estämiseksi.

Palo roihuaa noin 30 kilometrin päässä Perthistä, levittäen kaupungin keskustaan savua ja tuhkaa. Pelastustoimen mukaan palo on levinnyt noin 7 000 hehtaarin laajuiseksi.

Vuosi sitten Australia kärsi ennätysmäisen laajoista maastopaloista, jotka kylvivät tuhoa enimmäkseen maan kaakkoisosissa, New South Walesin ja Victorian osavaltioissa.