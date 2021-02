Demokraattien kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez paljasti joutuneensa aiemmin seksuaalisen väkivallan kohteeksi

Yhdysvaltain kongressiin loppiaisena kohdistunutta hyökkäystä muistellut Ocasio-Cortez vertasi republikaanikollegoidensa puheita hyväksikäyttäjien käyttämiin taktiikoihin.

Yhdysvalloissa demokraattipuolueen kongressiedustaja Alexandria Ocasio-Cortez on paljastanut joutuneensa aiemmin elämässään seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Ocasio-Cortez kertoi asiasta maanantaina muistellessaan kongressiin loppiaisena kohdistunutta hyökkäystä.

Instagramiin kuvaamassaan suorassa lähetyksessä Ocasio-Cortez kuvaili, kuinka oli pelännyt henkensä edestä entisen presidentin Donald Trumpin kannattajien rynnittyä väkisin sisälle kongressirakennukseen 6. tammikuuta. Hän kertoi olleensa Trumpin tukijoiden häirinnän kohteena jo useiden päivien ajan ennen sitä ja saaneensa myös muita kongressiedustajilta varoituksia, joiden mukaan hänen kannattaisi ”olla varovainen” loppiaisen mielenosoituksen suhteen.

Joukko entisen presidentin Donald Trumpin kannattajia tunkeutui loppiaisena sisälle Yhdysvaltain kongressiin.­

Ocasio-Cortez kertoi piiloutuneensa tunkeutujilta peloissaan työhuoneensa kylpyhuoneen oven taakse. Myöhemmin hänet ja eräs kongressin työntekijä evakuoitiin toiseen rakennukseen, jossa he piiloutuivat monien muiden kanssa toisen kongressiedustajan työhuoneeseen tuntikausiksi.

Ocasio-Cortez nosti lähetyksessään esille republikaanien kehotukset jättää jo kongressin tapahtumat taakseen. Hän vertasi niitä hyväksikäyttäjien puheisiin.

– Syy siihen, miksi tunteeni nousevat tällä hetkellä pintaan, ovat nämä ihmiset, jotka käskevät meitä siirtymään eteenpäin. Kun he sanovat, että kyse ei ole isosta asiasta, ja että meidän olisi unohdettava tapahtunut tai jopa pyydettävä anteeksi, he käyttävät samoja taktiikoita kuin hyväksikäyttäjät, Ocasio-Cortez sanoi.

– Ja olen selvinnyt seksuaalisesta väkivallasta, enkä ole kertonut siitä monellekaan ihmiselle elämässäni, hän lisäsi silmin nähden liikuttuneena.

Ocasio-Cortezin kuvaama suora lähetys on nähtävissä kokonaan alla:

Ocasio-Cortez sanoi myös valmistautuneensa jo siihen, että saisi kritiikkiä osakseen seksuaalisen väkivallan yhdistämisestä kongressin mellakkaan.

– Ihmiset tulevat sanomaan: ”Oi, hän yrittää kääntää sen itseensä”.

Monien muiden demokraattien tavoin Ocasio-Cortez vaati jälleen tilille republikaanikollegoitaan, jotka toistelivat Trumpin perusteettomia väitteitä vaalivilpistä ja rohkaisivat näin tämän kannattajia tunkeutumaan kongressiin. Demokraattien mukaan näiden republikaanien tulisi jättää paikkansa kongressissa.

Trumpin kannattajia mellastamassa kongressissa 6. tammikuuta.­

Ocasio-Cortez kritisoi muun muassa Trumpin vankkana tukijana tunnettua Texasin senaattoria Ted Cruzia, joka ei ole suostunut ottamaan vastuuta viiden ihmisen kuolemaan johtaneesta rynnäköstä. Texasilainen kongressiedustaja Chip Roy on vaatinut Ocasio-Cortezia pyytämään anteeksi Cruzilta tähän kohdistamiaan syytöksiä.

– Tämä on hyväksikäyttäjien perustaktiikkaa, kyse ei ole erilaisesta poliittisesta mielipiteestä, vaan normaalista ihmisyydestä. Me emme ole turvassa niiden valtaapitävien seurassa, jotka ovat halukkaita vaarantamaan muiden henkiä poliittista etua saadakseen, Ocasio-Cortez sanoi.

Edustajainhuoneen puheenjohtajan Nancy Pelosin työhuoneessa loppiaisena kuvattu Richard Barnett pidätettiin myöhemmin kotiseudullaan Arkansasissa.­

Useat kongressin valiokunnat tutkivat parhaillaan Reutersin mukaan turvatoimiin liittyviä epäonnistumisia, jotka edesauttoivat hyökkäyksen toteutumista.

– Emme voi siirtyä eteenpäin ilman vastuun kantamista. Emme voi parantua ennen vastuun kantamista. Kaikki nämä ihmiset, jotka käskevät meitä siirtymään eteenpäin, he tekevät niin oman mukavuutensa vuoksi, Ocasio-Cortez sanoi.

New Yorkin Bronxista kongressiin vuonna 2018 ponnistanut Ocasio-Cortez, 31, on sittemmin noussut yhdeksi demokraattien näkyvimmistä hahmoista edustajainhuoneessa. Hän on kertonut saaneensa osakseen paljon vihaa erityisesti Trumpin kannattajien taholta tämän presidenttikauden aikana.

Ocasio-Cortez tapasi vaalipiirinsä äänestäjiä New Yorkin Queensissa viime kesäkuussa.­

Lähetyksessään Ocasio-Cortez muisteli, kuinka hän uskoi kuolevansa kylpyhuoneen oven takana piileskellessään. Oven raosta hän näki myös vilauksen miehestä, joka tunkeutui hänen työhuoneeseensa.

– Missä hän on? Missä hän on? mies hoki Ocasio-Cortezin mukaan häntä etsiessään.

Kyseessä oli Ocasio-Cortezin mukaan Capitolin poliisin työntekijä, jonka vihamielinen käytös ja äänensävy saivat hänet kuitenkin miettimään sitä, oliko mies tullut työhuoneeseen auttamaan tai vahingoittamaan häntä.