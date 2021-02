Yli 200 miljoonan asukkaan Brasiliassa ei koronapandemiaa saada hallintaan.

Maan hallinto on saanut kritiikkiä etenkin hitaudestaan varmistaa rokotteiden hankkiminen tarpeeksi monelta taholta.­

Vasta puoli prosenttia brasilialaisista oli sunnuntaihin mennessä saanut ensimmäisen annoksen joko AstraZenecan tai Sinovacin koronarokotetta.

Maanantaina kerrottiin, että Brasiliassa on tautiin menehtynyt jo 225 000 ihmistä – toiseksi eniten maailmassa Yhdysvaltain jälkeen.

Brasilian presidentin Jair Bolsonaron hallintoa on arvosteltu liian hitaasta reagoinnista rokotteiden hankkimisessa.

Brasilia on tähän mennessä onnistunut varaamaan ainoastaan kuusi miljoonaa annosta kiinalaista CoronaVac-rokotetta ja kaksi miljoonaa AstraZeneca/Oxford -rokoteannosta. Määrät eivät riitä edes kaikkien terveydenhoitoalan ja iäkkäiden rokottamiseen.

Vielä kesäkuussa harvat osasivat ennustaa kuinka heikosti Brasilian rokotusohjelma onnistuisi.

Brasilian massiivisella terveydenhuoltojärjestelmällä on vankka tausta väestön onnistuneista rokotuskampanjoista. Nyt asiantuntijat syyttävät koronaskeptisen presidentti Bolsonaron hallintoa koronatoimien sabotoimisesta.

Etenkin hallinnon hitaus varmistaa rokotteiden hankkiminen tarpeeksi usealta taholta saa kritiikkiä.

– Pandemian alkuvaiheessa olisin julistanut, että Brasilia on ensimmäisiä Latinalaisen Amerikan maita, joka saa rokotettua väestönsä, koska me tiedämme, miten toimia. Meillä on siihen kaikki tarvittava infrastruktuuri. Nyt tarvittaisiin vain parempi presidentti, totesi brasilialainen mikrobiologi ja terveydenhuollon puolestapuhuja Natalia Pasternak CNN:lle.

Sairaanhoitaja huolehti koronaviruspotilaasta Baixo Amazonasin sairaalassa 30. tammikuuta.­

Brasilia, 31. tammikuuta. Mielenosoittaja Brasilian presidentti Jair Bolsonaroa ja tämän koronatoimia vastustaneessa protestissa.­

Manaus, 16. tammikuuta. Suojavarusteisiin pukeutunut SOS Funeral -järjestön työntekijä valmisteli siirtämään koronaviruksen aiheuttamaan tautiin kuolleen ruumista.­

Manaus, 18. tammikuuta. Koronaan sairastuneiden läheisiä jonottamassa maksullista happipullojen ja -säiliöiden täyttöä.­

Manaus, 31. tammikuuta. Paulo Vitor da Silva auttamassa koronaan sairastunutta ystäväänsä Diego Neves Silvaa, 24, tämän kotona Manauksessa.­

Manaus, 17. tammikuuta. 32-vuotias Alexandro Pinheiro Martins katsoi surullisena, kun hänen siskonsa ja siskontyttärensä laskettiin hautaan.­

Manaus, 17. tammikuuta. Kelvia Andrea Goncalves, 16, murtui kyyneliin tätinsä Vanderleia dos Reis Brasaon seurassa, kun he seurasivat Goncalvesin äidin hautajaisia.­