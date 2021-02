New Yorkin osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo on luonnehtinut sääolosuhteita hengenvaarallisiksi.

Yhdysvaltain itärannikolle maanantaina iskenyt lumimyrsky on pakottanut alueella sijaitsevia osavaltioita ankariin turvatoimenpiteisiin. Muun muassa rokotusaikoja ja tuhansia lentoja on peruttu sekä teitä ja kouluja suljettu. Asiasta kertovat NBC News ja New York Times.

Maanantaina kansallinen sääpalvelu varoitti, että 30–60 senttimetrin lumikerrokset voivat ulottua tiistain aikana Pennsylvaniasta Uuteen-Englantiin. Iltapäivällä paikallista aikaa myrskyalue oli viskonut New Yorkin kaupungissa lunta jo 33 senttimetriä. Pahimmillaan lunta voi sataa alueelle 60 senttimetrin kerros.

Katukuvaa New Yorkin keskikaupungilta maanantaina. Kansallinen sääpalvelu on antanut myrskyvaroituksen Mainesta Virginiaan ulottuvalle alueelle.­

Maanantaina kaupungissa astui voimaan paikallinen poikkeustila. Pormestari Bill de Blasio vetosi asukkaisiin, jotta nämä välttäisivät turhaa liikkumista ulkona.

– Tämä lumimyrsky tulee olemaan vaarallinen raskaiden lumisateiden ja voimakkaiden tuulien takia. Jos voit pysyä kotona, pysy kotona, de Blasio twiittasi maanantaina.

New York Timesin mukaan kaupungissa tunnelien ulkopuolella sijaitsevia metrolinjoja on suljettu ja matkustajia on määrätty poistumaan metrosta viimeisellä maan alla sijaitsevalla pysäkillä.

Paikalliset työntävät jumiin sääolosuhteiden vuoksi jäänyttä taksia.­

Osavaltion kuvernööri Andrew Cuomo kuvaili maanantaisessa lehdistötilaisuudessa tilannetta hengenvaaralliseksi.

– Varautukaa merkittäviin sulkuihin, jotta ette ylläty. Emme halua kenenkään juuttuvan paikkaan, josta he eivät pääse enää kotiin, Cuomo totesi.

Rokotusaikoja on peruttu New Yorkin lisäksi Rhode Islandin, New Jerseyn ja Connecticutin osavaltioissa. New Jerseyn Sussexin piirikunnassa lunta mitattiin kolmelta iltapäivällä peräti 57 senttimetriä.

Aura-autoja New Yorkin 42. kadulla.­

NBC Newsin mukaan lumimyrskyn seurauksena joissakin maan keskiläntisissä osissa nähtiin suurimpia lumikertymiä vuosiin. Chicagossa senttejä kertyi maanantaiaamuun mennessä liki 28. Eräissä Wisconsinin osavaltion piirikunnissa lumipeite kohosi 38 senttimetriin.

Ambulanssi liikkeellä Manhattanilla. Myrsky on poikinut alueella useita järjestyshäiriöitä.­

Valkoisen talon virkailija kertoi maanantaina NBC Newsille, että maan pääkaupungissa Washingtonissa presidentti Joe Biden siirsi sääolosuhteiden vuoksi vierailuaan ulkoministeriössä.