Koronamuunnos ajaa Brasiliaa katastrofiin: ”Todistamme tällä hetkellä täyttä verilöylyä”

Monet sairaalat ovat äärirajoilla, kun uusi virusmuunnos leviää Brasilian Amazonin alueella, kertoo Guardian.

Manauksen kaupungissa Brasiliassa terveydenhuolto on kuormittunut romahtamispisteeseen.­

Viime viikolla Brasilian Amazonin alueella levisi aalto uutta koronavirusmuunnosta, joka on entistä tartuttavampi. Monet sairaalat ovat nyt selviämisen äärirajoilla, sillä jopa perustarvikkeista alkaa olla pulaa, kertoo Guardian.

Monissa sairaaloissa on pulaa lisähapesta, joka on olennaisen tärkeää vakavan koronamuodon hoitamisessa. Happisäiliöitä on kuljetettu rajan takaa Venezuelasta.

Amazonin viidakon keskellä sijaitsevasta Manauksen kaupungista on tullut tämän hetken koronakatastrofin keskus.

– Tilanne on täysin kaoottinen. Emme pysty enää pitämään lukua sairaalaan saapuvista potilaista, infektiotautien erikoislääkäri Marcus Lacerda sanoi Guardianille.

16-vuotias tyttö suree äitinsä menehtymistä koronavirukseen Manauksessa.­

Lacerda oli olettanut Manauksen väestössä olevan jo jonkinlaisen laumasuojan, sillä koronavirus levisi laajasti kaupungissa viime keväänä. Kaupungissa ei osattu odottaa näin rajua toista aaltoa. Syynä pidetään virusmuunnosta, joka on entistä tartuttavampi.

Myös Coarin kaupungin sairaalassa tunnin sisään menehtyi seitsemän potilasta koronaviruksen vuoksi. Sairaalassa oli tuolloin hoidettavana kaikkiaan 22 potilasta koronan vuoksi, joten noin kolmannes potilaista menehtyi.

Brasiliassa, jonka väkiluku on 212 miljoonaa, on tähän mennessä menehtynyt koronaviruksen vuoksi yli 210 000 ihmistä.

Maan presidentti Jair Bolsonaro on saanut osakseen kritiikkiä tavastaan hoitaa epidemiaa. Bolsonaro on vähätellyt koronavirusepidemiaa, vaikka Brasilian kuolleisuusluvut ovat toiseksi korkeimmat maailmassa.

Ilmakuva Manauksesta näyttää, kuinka traktori kaivaa uusia hautoja koronaviruksen vuoksi menehtyneille.­

Nyt äänenpainot ovat koventuneet Amazonin alueen hallintoa kohtaan. Sen katsotaan epäonnistuneen täydellisesti toisen aallon ennakoimisessa ja siihen varautumisessa.

– Todistamme tällä hetkellä täyttä verilöylyä, epätoivoa, kauhuelokuvaa, kertoi nimettömäksi jäänyt terveysalan työntekijä Guardianille.

Helpotusta vaikeaan tilanteeseen ei ole luvassa lähiaikoina. Brasilia on tähän mennessä onnistunut varaamaan ainoastaan kuusi miljoonaa annosta kiinalaista CoronaVac -rokotetta ja kaksi miljoonaa AstraZeneca/Oxford -rokoteannosta.