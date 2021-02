Asiantuntija pitää Myanmarin armeijan toimia holtittomina ja lyhytnäköisinä: ”Ladyn kansansuosio on murskaava”

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ei usko Myanmarin armeijan voittavan poikkeustilan julistamisella juuri mitään, sillä kansan tuki on joka tapauksessa Aung San Suu Kyin puolella.

Myanmarin armeijan päätös julistaa maahan poikkeustila sekä pidättää vallassa olevan NLD-puolueen johtajia on tuomittu voimakkaasti maailmalla. Pidätettynä on muun muassa maan tosiasiallisena johtajana toiminut Aung San Suu Kyi, jolta valta on siirretty armeijan komentajalle Min Aung Hlaingille.

Marraskuussa järjestetyissä vaaleissa valitun uuden parlamentin oli määrä kokoontua ensimmäistä kertaa maanantaina. Aung San Suu Kyin NLD vei vaaleissa äänistä 70 prosentin osuuden eli selvän enemmistön.

Asevoimien omistamalla Myawaddy-televisiokanavalla tehdyssä ilmoituksessa maan vaaliviranomaisia syytettiin merkittävistä säännönvastaisuuksista marraskuun vaaleissa.

Armeija on luvannut järjestää maassa uudet vaalit vuoden mittaisen poikkeustilan jälkeen. Vielä sunnuntaina se oli kiistänyt jyrkästi pyrkivänsä estämään demokraattisen prosessin toteutumista.

NLD on puolestaan kutsunut kannattajiaan protestoimaan kaduille.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki kuvailee Myanmarin armeijan käytöstä ”täysin holtittomaksi”, sillä kansan tuki on kansallisen ikonin asemaa nauttivan Aung San Suu Kyin puolella.

– Ylivoimainen enemmistö burmalaisista kannattaa rouvaa, tai kuten sanotaan, The Ladya. Armeijan puolueella USPD:llä taas on mennyt yhä heikommin ja heikommin. Ladyn kansansuosio on murskaava, eikä armeija ole siitä tykännyt, Ruohomäki sanoo.

Hän uskoo armeijan ajoittaneen toimensa ennen parlamentin ensikokoontumista, sillä se olisi ikään kuin sementoinut uuden parlamentin vallan. Tilanne hallinnon ja armeijan välillä on kuitenkin ollut jännitteinen jo pidempään.

– Tämä on surullista, koska Kaakkois-Aasiassa Burmaa on pidetty nimenomaan jonkinlaisena menestystarinana. Ainoastaan Indonesia on ollut sitä demokraattisempi.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.­

Ruohomäen mukaan Myanamaria vuoteen 2011 saakka hallinnut sotilasjuntta ei olisi alun perinkään halunnut avata maata. Kenraalit kuitenkin ymmärsivät Myanmarin tarvitsevan muitakin ystäviä kuin Kiinan, joka käyttää taustalla voimakasta vaikutusvaltaa muun muassa investointien kautta.

– Ja kun kenraalit aikoinaan ymmärsivät sen, että kaikkia munia ei kannata panna yhteen koriin, he lähtivät avaamaan maataan. Mutta suhde hallituksen ja armeijan välillä on ollut kaikki nämä vuodet todella jännitteinen ja ongelmallinen, Ruohomäki sanoo.

Holtittomana hän pitää armeijan käytöstä erityisesti siksi, että sillä on edelleen paljon taloudellista ja poliittista valtaa. Perustuslaki takaa armeijalle 25 prosenttia parlamenttipaikoista, joten sillä on joka tapauksessa veto-oikeus kaikkiin parlamentin kaavailemiin uudistuksiin.

– Armeijahan on korviaan myöten mukana erilaisessa bisneksessä kuten asekaupassa, salakuljetuksessa ja kaikessa muussa harmaassa taloudessa. Sillä on kuitenkin jo taloudellista valtaa ja myös poliittinen veto-oikeus. Tätä on vaikea ymmärtää muuten kuin että toiminta on varsin holtitonta ja lyhytjänteistä.

Ruohomäki ei usko, että armeija voittaa vuoden mittaisella poikkeustilalla mitään, sillä kansa on jo aiemmin ja jälleen kerran viime vaaleissa antanut tukensa Aung San Suu Kyille, joka puolestaan tunnetaan sitkeydestään. Ruohomäen mukaan on vielä varhaista arvioida, mikä naisen kohtalo tulee olemaan.

– Jonkinlainen kotiaresti se varmaan on. Kansainvälinen yhteisö tietysti yrittää painostaa sotilasjunttaa, että tästä pitää luopua.

Ruohomäen mukaan on mahdollista, että Myanmarissa nähdään kaduilla protesteja, sillä niitä NLD on käyttänyt aiemminkin taktiikkanaan.

– Nyt onkin sitten näytön paikka, että käyttääkö armeija väkivaltaa vai ei. Se ratkaisee jatkon. Väkivallan käyttö olisi typerintä, mitä voi tehdä, koska se vain sysäisi lisää kannatusta Aung San Suu Kyille, Ruohomäki sanoo.

– Tosin kyllä ne kenraalitkin ovat kylmäpäisiä. He pelaavat peliään niin kauan kuin heillä on puolellaan turvallisuuskoneisto ja armeijan upseerien kannatus. Mutta typerää ja lyhytnäköistä se on, hän huomauttaa.