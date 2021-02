Kommentti: Boris Johnsonin lottovoitto – EU:n rokoteahdinko saa Brexitin näyttämään hyvältä.

Englannin pääministeri oli sekoilun suurvisiiri, josta tuli rokoteritari, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Toisen onnettomuus on toisen onni. EU:n rokoteahdingosta tuli pääministeri Boris Johnsonin onni.

EU:n suunnitelma koronarokotuksista on vaikeuksissa, mikä välillä johtaa hysteerisiin piirteisiin. Viime viikolla EU-komissio pyrki estämään rokotteiden vientiä unionin alueelta.

Tämä näyttää EU:n kannalta huonolta, vaikka asiaa koetetaankin selitellä parhain päin sillä, että kyse on vain ”vientikontrollista”. Erityisen huonolta se näyttää juuri unionista irtautuneesta Britanniasta katsoen.

Britannia aloitti rokotukset ennen EU:ta ja ne etenevät hyvää vauhtia. Päivittäin on rokotettu jopa yli puoli miljoonaa ihmistä. Britannia teki varhain sopimuksen brittiläis-ruotsalaisen Astra Zenecan kanssa, jonka rokotetta myös EU tarvitsee. Sen tehtaita on sekä Britannian että EU:n alueella. EU:n tehtailla on kuitenkin ollut tuotantovaikeuksia.

EU:n vientirajoitus olisi koskenut myös Britanniaan kuuluvaa Pohjois-Irlantia. Brexitin yhteydessä sovittiin kuitenkin, että Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja pysyy avoimena. Kun kielto näytti koskevan myös sitä, suuttuivat Britannia ja EU-maa Irlanti. Jopa arvovaltainen Canterburyn arkkipiispa Justin Welby tuomitsi EU:n toimet.

Komissio joutui peräytymään. Sen puheenjohtajasta Ursula von der Leyenistä tuli pilkan aihe brittien saarilla.

Boris Johnson näytti hyvältä.

Johnsonin vuoristorata

Johnsonin puolitoista vuotta kestänyt pääministerikausi on ollut vuoristorataa. EU-eron vaiheet ovat välillä tuoneet suosiota, välillä vieneet sitä.

Pandemiasta tuli pahempi juttu. Britanniassa se on tappanut yli 100 000 ihmistä. Vakavasti sairastuneiden joukossa on Johnson itse.

Hänen hallituksensa toimet ovat olleet sekavia. Välillä on määrätty ankaria rajoituksia, sitten höllätty niitä ja sitten taas kiristetty. Välillä kansaa on peloteltu, välillä kehotettu ottamaan rennommin. Johnson on ollut sekavuuden suurvisiiri.

Työväenpuolue ehti jo kiriä aivan sillasta Johnsonin konservatiivien rinnalle. Rokotekampanjan tehokkuus toimii nyt Johnsonin eduksi.

Kun britin seuraavat EU:n rokoteärhentelyä moni katsoo nyt, että Brexitissä oli sittenkin järkeä. Sen aiheuttamat ongelmat saarivaltakunnan taloudelle tulevat hitaasti. Ne sekoittuvat ongelmiin, joita pandemia aiheuttaa.

Päivä paistaa taas Boris Johnsonin risupehkoon.

EU:n pelilauta on erilainen

EU:n kannalta tilanne on nolo. Briteillä oli onneakin, kun juuri heidän kontrolloimansa lääkeyhtiön rokote osoittautui sopivaksi massarokotuksiin. Jos Astra-Zeneca olisi epäonnistunut, tilanne olisi toinen.

EU-joutuu pelaamaan isommalla pelilaudalla. Nyt sen koko on ongelma. Keväällä 2020 unionia repivät kiistat suojavarusteista ja lääkintätarvikkeista. Silloin pahiten kärsineet Etelä-Euroopan maat kokivat, että unionin pohjois-osan vauraat maat eivät niistä välitä. Venäjä kiirehti hankkimaan propagandapisteitä lähettämällä sotilaitaan Italian avuksi. Kiina hääri hetken kaikkialla.

Isot EU-mahdit tajusivat tilanteen viikkoja myöhässä ja kiirehtivät avuksi. Mainehaitta ehti tulla.

Jos rokotteiden jaon kanssa kävisi samalla tavalla, unionin yhtenäisyys olisi todella vaarassa. Siksi EU pyrkii siihen, että kaikki sen jäsenmaat saisivat rokotetta samaa tahtia. Tehtävä on vaikea. EU:n ongelmatapaus Unkari on jo kuikuillut venäläisten ja kiinalaisten rokotteiden perään.

Rokotteiden hintaa on yritetty neuvotella kaikille sopivaksi, mikä ei ole kilpailuvaltti rokotemarkkinoilla.

Maailmanmitassa EU-mailla ei ole mitään hätää. Mitä todennäköisemmin ainakin vanhassa Länsi-Euroopassa kansa on kutakuinkin rokotettu vuoden loppuun mennessä. Jo sitä ennen suuresta osasta rajoituksia voidaan luopua.

Suurella osalla maailman maista ei ole mitään toivoa saada rokotteita näin nopeasti, joillain ei ehkä koskaan.

Mutta sillä EU ei kehtaa lohduttaa kansalaisiaan.