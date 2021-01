Vietnamin kommunistipuolueen johtajalle kolmas peräkkäinen kausi

Trong on tullut tunnetuksi korruption vastaisesta toiminnastaan, mutta hän on myös kurittanut kovakätisesti toisinajattelijoita

Nguyen Phu Trong on valittu jatkamaan Vietnamin kommunistipuolueen johdossa.­

Vietnamin kommunistisen puolueen pääsihteeri Nguyen Phu Trong, 76, valittiin sunnuntaina puoluekokouksessa kolmannelle peräkkäiselle viisivuotiskaudella puolueen johtoon. Trong on ensimmäinen kolmannelle kaudelle valittu sitten talousuudistusten alkamisen vuonna 1986.

Trong on tullut tunnetuksi korruption vastaisesta toiminnastaan, mutta hän on myös kurittanut kovakätisesti toisinajattelijoita ja poliittisten vankien määrä on noussut maassa rajusti.

Trong toimii tällä hetkellä myös Vietnamin presidenttinä, mutta hänen odotetaan luopuvan tästä toimesta myöhemmin tänä vuonna, kun maan kansalliskokous nimittää Vietnamille uuden presidentin.

Uudeksi presidentiksi uskotaan nousevan nykyisen pääministerin Nguyen Xuan Phucin, 66.

Maan johdon vakavin huolenaihe on kuitenkin viime viikkoina nopeasti pahentunut koronaviruspandemia.