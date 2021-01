Tuore kirja American Kompromat väittää venäläisten pyrkineen vaikuttamaan Trumpiin yli neljänkymmenen vuoden ajan.

Donald Trump otettiin Neuvostoliiton tiedustelupalvelu KGB:n kohteeksi jo 1980-luvulla, kertoo entinen KGB-agentti Juri Shvets brittilehti The Guardianille.

– Tämä on esimerkki siitä, kuinka ihmisiä värvättiin, kun he olivat vasta opiskelijoita ja sitten he nousivat myöhemmin tärkeisiin asemiin; jotain samankaltaista tapahtui myös Trumpille, Shvets kertoo Guardianille.

Neuvostoliitto lähetti Shvetsin Washingtoniin 1980-luvulla ja hänellä oli peitetyö kirjeenvaihtajana venäläiselle uutistoimisto Tassille. Hän muutti pysyvästi Yhdysvaltoihin vuonna 1993 ja sai maan kansalaisuuden.

Shvets on päälähde toimittaja Craig Ungerin kirjoittamassa kirjassa American Kompromat. Kirja kuvaa, kuinka Trump joutui KGB:n kohteeksi yli neljäkymmentä vuotta sitten.

– Trump oli monella tavalla täydellinen kohde: hänen turhamaisuutensa ja narsisminsa teki hänestä luonnollisen kohteen värvättäväksi. Häneen vaikutettiin yli 40 vuoden ajan, jopa silloin kun hänet valittiin presidentiksi, Unger sanoi Guardianille.

Kirjassaan Unger kuvaa, kuinka Trump kiinnitti venäläisten huomion ensimmäistä kertaa vuonna 1977, kun hän meni naimisiin ensimmäisen vaimonsa, tuolloin mallina työskennelleen tsekkiläisen Ivana Zelnickovan kanssa. Trumpista tuli kirjan mukaan Tsekkoslovakian tiedustelupalvelun ja KGB:n vakoiluoperaation kohde.

Kolme vuotta myöhemmin Trump osti suureen kiinteistöprojektiinsa, Grand Hyatt -hotelliin, 200 televisiota Joy-Lud-nimisen elektroniikkaliikkeen omistaneelta neuvostosiirtolaiselta Semyon Kislinilta.

Shvetsin mukaan Joy-Lud oli KGB:n kontrollissa ja Kislin työskenteli agenttina tiedustelupalvelulle. Kislin itse kiistää yhteytensä KGB:hen.

Vuonna 1987 Trump ja Ivana vierailivat ensimmäistä kertaa Moskovassa ja Pietarissa.

Shvetsin mukaan KGB oli kerännyt paljon tietoa Trumpin persoonasta. KBG:n käsityksen mukaan hän oli älyllisesti ja psykologisesti epävarma sekä perso kehuille.

Matkan aikana KGB:n agentit Shvetsin mukaan imartelivatkin Trumpia ja ehdottivat, että hänen pitäisi lähteä mukaan politiikkaan.

Pian matkan jälkeen, syyskuussa 1987, Trump osti New York Timesista, Washington Postista ja Boston Globesta koko sivun ilmoitukset, jossa muun muassa syytettiin Yhdysvaltain liittolaista Japania Yhdysvaltain hyväksikäytöstä ja esitettiin epäilyjä USA:n osallisuudesta puolustusliitto Natossa.

Ilmoitus herätti ihmetystä ja riemua venäläisissä. Shvetsin mukaan Neuvostoliitossa ilmoitusta juhlittiin KGB:n onnistumisena.

– Se oli ennennäkemätöntä. Olen melko hyvin perillä KGB:n toimenpiteistä 70- ja 80-luvuilla ja sen jälkeen Venäjän toimenpiteistä, enkä ole kuullut mitään samankaltaista – siihen asti kunnes Trumpista tuli presidentti – koska se oli niin typerää. Oli vaikea uskoa, että joku julkaisisi sen omalla nimellään ja että se tekisi vaikutuksen vakavasti otettaviin ihmisiin lännessä, mutta se teki, ja lopulta tästä tyypistä tuli presidentti.

Trump myös selvitti mahdollisuuksiaan asettua republikaanien presidenttiehdokkaaksi ja piti jopa yhden kampanjatilaisuuden Portsmouthissa New Hampshiressa vuonna 1987.

Vuoden 2016 presidentinvaalien jälkeen erikoistutkija Robert Muller tutki Trumpin yhteyksiä Venäjälle. Muller ei löytänyt lainvastaisia yhteyksiä Trumpin kampanjan ja venäläisten välillä.

Ajatuspaja Center for American Progressin käynnistämä Moskova-projekti kuitenkin selvitti, että Trumpin kampanjalla oli ainakin 272 kontaktia ja ainakin 38 tapaamista Venäjään yhteydessä olevien tahojen kanssa.

Shvets on Guardianin mukaan tehnyt omaa tutkimustaan Trumpin Venäjä-yhteyksistä.

– Minulle Mullerin raportti oli suuri pettymys, koska ihmiset odottivat tutkimuksen selvittävän kaikki siteet Trumpin ja Moskovan välillä, kun se itse asiassa käsitteli vain rikoksiin liittyviä asioita. Siinä ei käsitelty vastatiedusteluun liittyviä näkökulmia Trumpin ja Moskovan välillä, Shvets sanoi Guardianille.

Shvetsin mukaan uusi kirja jatkaa siitä, mihin Mullerin tutkimus päättyi.