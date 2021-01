Luottojuristi kiisti epäilyt Navalnyin äärinationalismista IS:lle – ”Suomen ei tarvitse pelätä häntä”

Aleksei Navalnyin juristi Ljubov Sobol vakuutti IS:lle, että tämän väitetty äärinationalismi on Kremlin levittämää mustamaalausta. Navalnyin nuoruudesta löytyy kuitenkin pari erikoista pistoolikohua ja lausuntoja, joita hän joutunee vielä selittelemään.

Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin pysyy yhä vangittuna. Alkuviikosta hänen juristinsa Ljubov Sobol piti lehdistötilaisuuden, mutta nyt Sobol on liki kahden kuukauden mittaisessa kotiarestissa ilman viestintäoikeutta.­

Kun Venäjän oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi on vankilassa ja vankilassa on myös hänen lehdistösihteerinsä Kira Jarmysh, esiin astuu vielä vapaalla jalalla oleva luottojuristi Ljubov Sobol.

Tai siis Ljubov Sobol oli vapaana vielä tiistaina, kun hän piti lehdistötilaisuuden, johon myös IS osallistui Zoom-yhteyden avulla.

Mutta jo keskiviikkona Sobol pidätettiin kotoaan. Perjantaina hänet määrättiin kotiarestiin maaliskuun 23. päivään saakka ilman oikeutta käyttää internetiä tai olla yhteydessä muihin kuin asianajajaansa tai syyttäjään.

Ljubov Sobol luki kirjaa perjantaina oikeudenistunnossa, jossa päätettiin hänen kotiarestistaan.­

Virallisesti syynä on epäily koronaviruspandemian vuoksi säädettyjen terveysmääräysten rikkomisesta viime lauantain mielenosoitusten aikana.

Todellisuudessa kyse lienee kuitenkin siitä, että Venäjän viranomaiset ovat keksineet nyt erilaisia näennäisen epäpoliittisia syitä, joiden avulla Kreml yrittää saada vangituksi mahdollisimman monta Korruptionvastaisen säätiön (FBK) johtohahmoa.

Tavoitteena on, että Navalnyin lähipiirin avainhenkilöiden vangitsemisten kautta tukahtuisi myös oppositiomielisten ihmisten liikehdintä, josta saatiin esimakua viime lauantaina koko Venäjän laajuudelta. Uusi yritys on edessä jo tänä sunnuntaina.

Navalnyi, 44, on tällä hetkellä Venäjän demokratiataistelun ehdoton sankari, mutta samaan aikaan maailmalla on herätty kysymään, tiedämmekö me hänestä tarpeeksi.

Yksi sitkeimmistä väitteistä on, että Navalnyi on itse asiassa venäläismielinen äärinationalisti, joka olisi valtaan päästessään ehkä jopa vaarallisempi kuin Putin. Asiaa on kysyttävä suoraan Sobolilta.

Onko Navalnyi vaarallisempi kuin Putin ja onko hän pelottava nationalisti kuten väitetään?

Ljubov Sobol naurahtaa ja vastaa sitten tottuneesti, sillä tätä häneltä on kysytty varmasti ennenkin.

– En usko, että voi olla sen vaarallisempaa henkilöä kuin se, joka käyttää kemiallista asetta poliittisia vastustajiaan vastaan. Eli ei suomalaisten eikä Suomen poliittisen johdon tarvitse Navalnyia pelätä.

Sobolin mukaan Navalnyi on näkemyksiltään demokratiamielinen ja ”pikemminkin keskellä”.

– On Kremlin levittämä myytti, että Navalnyi olisi nationalistinen ja vaarallinen. Samaan aikaan he levittävät myös toista valheellista myyttiä, että hän olisi lännen agentti ja sätkynukke.

Aleksei Navalnyi (oik.), Ljubov Sobol ja Ivan Zhdanov osallistuivat helmikuussa 2020 mielenosoitukseen, jossa muisteltiin viisi vuotta sitten murhattua Boris Nemtsovia.­

Navalnyin nykyinen esiintyminen onkin läntisin silmin katsoen melko salonkikelpoista – joskin kärjistävää ja provosoivaa – mutta vielä 10–15 vuotta sitten häneltä kuultiin avoimen rasistisia mielipiteitä. Kyse on ajasta, jolloin Venäjän oppositio yritti yhdistyä Kremliä vastaan ja Navalnyi veljeili äärikansallismielisten piirien kanssa.

Navalnyi osallistui niin kutsutuille ”Venäläisille marsseille” ja sekaantui vuonna 2007 jopa erikoiseen ampumavälikohtaukseen.

Kyseessä oli Gogol-klubilla järjestetty keskustelutilaisuus, jonne tuli huutelemaan ja tappelemaan ryhmä humalaisia Kremlin-mielisiä nuoria miehiä. Navalnyi oli vielä tuolloin länsimielisen Jabloko-puolueen jäsen ja keskustelun vetäjä. Tilanne kärjistyi kadulla siihen, että Navalnyin päälle kävi yksi häiriköistä, joka paljastui sittemmin Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n rajapalveluinstituutista valmistuneeksi Timur Tezijeviksi.

Navalnyi otti esiin itsepuolustukseen tarkoitetun kumikuulapistoolin, jotka ovat Venäjällä yleisiä. Ensin pari laukausta ilmaan ja sitten neljä kohti Tezijeviä, joka ei loukkaantunut vakavasti, vaan tappelu jatkui sen jälkeen nyrkein.

– He olivat Kremlin lähettämiä nuoria miehiä, jotka oli palkattu häiritsemään tilaisuuttamme. Minun oli pakko tehdä se, Navalnyi kertoo brittitoimittaja Ben Judahin kirjassa Fragile Empire (2013).

Molemmat miehet vietiin verissäpäin kuulusteluihin, mutta yllättäen asian tutkinta lopetettiin pian eikä kumpikaan saanut rangaistusta. Venäjän RT-kanava on julkaissut välikohtaukseen liittyviä kuvia ja dokumentteja jutussaan.

Alla olevilla videoilla Navalnyi antaa haastattelua vuonna 2011 Venäläisellä marssilla ja puhuu lavalla.

Navalnyistä löytyy myös kaksi karmivaa videota ajoilta, jolloin hän toimi 2007 perustetussa ”kansallisessa venäläisten vapautusliikkeessä” nimeltä Narod (Kansa).

Ensimmäisellä videolla Navalnyi esittelee dramaattisin tehostein, kuinka kärpäsiin tepsii kärpäslätkä ja torakoita tallotaan tossuilla. Sitten kuviin tulee selvästikin kaukasialaisia kansoja edustavia miehiä, jolloin Navalnyi on ampuvinaan yhden tällaisen häntä vastaan hyökkäävän, terroristiksi vihjatun henkilön.

– Tässä tapauksessa suosittelen pistoolia, Navalnyi sanoo asetta pidellen.

2007 perustetun Narod-liikkeen videolla Navalnyi suositteli pistoolin käyttöä.

Toisella videolla Navalnyi esiintyy hammaslääkärin asussa tittelinään ”diplominationalisti”. Hän kehottaa venäläisten juurien väkivallattomaan puolustamiseen, sillä ilman juuriaan hammaskin kuolee.

Navalnyin mukaan Venäjää haittaavat elementit voidaan poistaa siististi ja tarkasti – kuten mädät hampaatkin – eli karkottaa. Tällä hän viittaa entisen Neuvostoliiton etelätasavalloista tuleviin laittomiin siirtolaisiin.

– Meillä on oikeus olla venäläisiä Venäjällä, Navalnyi vannoo videolla.

Navalnyi esiintyy alla Narod-liikkeen videolla hammaslääkärin roolissa.

Navalnyin aiemmasta ajattelusta löytyy myös useita lausuntoja, joissa hän vaikuttaa myötäilevän Kremlin linjaa niin Krimin (Ukraina), Etelä-Ossetian ja Abhasian (Georgia) kuin Transnistriankin (Moldova) kohtelussa.

Ljubov Sobol ei ota itse esille mitään näitä episodeja, mutta hän kehottaa olemaan uskomatta pelotteluihin.

– Navalyin teot kertovat enemmän kuin mikään muu. Hän taistelee tinkimättömästi Venäjän kansalaisten oikeuksien ja vapauksien puolesta, oman henkensä vaarantaen, Sobol painottaa.

Näin Navalnyi on lausunut Georgiasta ja Krimistä

Aleksei Navalnyi tuki Venäjän sotaa Georgiaa vastaan vuonna 2008 ja kutsui georgialaisia ”jyrsijöiksi”. Nimitys oli väännös, jossa hän pelasi georgialaista tarkoittavan gruzin-sanan ja jyrsijää tarkoittavan gryzun-sanojen samankaltaisuudella.

Samassa yhteydessä hän kehotti blogissaan myös karkottamaan kaikki Georgian kansalaiset Venäjältä ja ampumaan raketteja ”jyrsijöiden pääesikuntaan”. Jyrsijä-nimittelyä Navalnyi on myöhemmin pahoitellut.

Navalnyi on tukenut myös Georgiaan kuuluvien Etelä-Ossetian ja Abhasian itsenäisyyden tunnustamista, minkä Venäjä on jo tehnytkin vastoin kansainvälisen yhteisön sääntöjä.

Niin ikään Navalnyi on kehottanut tunnustamaan Moldovaan kuuluvan venäläismielisen Transnistrian itsenäisyyden. Edes Venäjä ei ole näin tehnyt, vaikka pitääkin Transnistriassa omia niin kutsuttuja rauhanturvajoukkojaan.

(Navalnyi kertoo Sobtshakille ajatuksistaan Georgian, Ukrainan ja Moldovan suhteen.)

Venäjän Ukrainalta kaappaaman Krimin suhteen Navalnyi sanoi heti tuoreeltaan 2014, että niemimaa on nyt de facto Venäjän eikä Ukrainan kannata pettää itseään sillä, että he kuvittelisivat saavaansa Krimin takaisin.

– Se on osa Venäjää eikä se enää koskaan nähtävissä olevassa tulevaisuudessa tule olemaan osa Ukrainaa. Ei kai Krim ole mikään makkaravoileipä, jotta sitä voisi siirrellä sinne tänne? Navalnyi perusteli ajatustaan Eho Moskvy -radion haastattelussa lokakuussa 2014.

Navalnyi on sittemmin ehdottanut, että Krimin status voitaisiin sinetöidä järjestämällä niemimaalla nyt uusi, kansainväliset säännöt täyttävä kansanäänestys. Samaan aikaan hän on kuitenkin epäillyt, että Ukraina ei tulisi äänestystä hyväksymään.