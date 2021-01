Spiegel-lehden lähteiden mukaan EU:n neuvottelutiimille oli tärkeää saada koronarokotteille edullinen hinta. Jäsenmaat myös kinastelivat keskenään ja prosessi venyi.

EU käy vääntöä sopimuksista koronarokotteita valmistavan AstraZenecan kanssa. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on joutunut arvostelun kohteeksi.­

Euroopan unionin pyrkimys saada nopeasti väestöä rokotettua koronaa vastaan on yskähdellyt.

Saksalainen lehti Spiegel arvostelee artikkelissaan rokotesotkusta Euroopan komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyenia.

EU loi yhteisen rokotestrategian kesäkuussa. Marraskuussa EU neuvotteli koronarokotteiden hankinnasta BioNTech/Pfizerin ja Modernan kanssa. Lähellä neuvotteluita olleet henkilöt kertoivat lehdelle, että EU halusi saada rokotteet mahdollisimman edulliseen hintaan. ”Kuin tingittäisiin basaarissa”, Spiegel kirjoittaa. Hinnan lisäksi EU kiisteli yhtiöiden kanssa vastuukysymyksistä.

Saksan terveysministeri Jens Spahn pyrki jo kesäkuussa saamaan kollegansa Ranskasta, Italiasta ja Alankomaista mukaan tekemään alustavaa sopimusta AstraZenecan kanssa. Kun monet muut EU-maat halusivat osallistua projektiin, sen johtaminen luovutettiin Euroopan komissiolle.

Sen jälkeen lähteiden mukaan asiat etenivät kuin ”aasin vetämät kärryt” eli aivan liian hitaasti. Euroopan komissiolla kesti elokuun loppuun saakka neuvotella AstraZenecan kanssa 400 miljoonasta rokoteannoksesta. Iso-Britannia oli saanut omat neuvottelunsa valmiiksi saman yhtiön kanssa jo kolme kuukautta aikaisemmin. Komission neuvottelut Pfizer/BioNTechin kanssa kestivät vielä kauemmin.

Syyksi neuvotteluiden venymiselle on esitetty 27:n jäsenmaan erimielisyyttä kustannuksista ja keinoista. Osa jäsenmaista halusi maksaa rokotteista mahdollisimman vähän, ja osa olisi halunnut luottaa uuden mRNA-rokoteteknologian sijaan vanhoihin rokoteteknologioihin.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula Von der Leyen on syyttänyt rokotevalmistajia sopimuksen rikkomisesta. EU käy nyt vääntöä AstraZenecan kanssa siitä, kuinka paljon ja missä aikataulussa yhtiö on sitoutunut toimittamaan EU:lle rokotteita. Odotetun 80 miljoonan rokotteen sijaan AstraZeneca on ilmoittanut pystyvänsä toimittamaan 31 miljoonaa rokoteannosta.

Nyt EU ja rokotteita tuottavat yhtiöt kiistelevät sopimusten sanamuodoista. EU on sopinut 336 miljoonan euron tilauksesta AstraZenecalle. Osa summasta on jo maksettu, jotta rokotetta olisi valmiina välittömästi, kun se sai myyntiluvan EU:lta 29. tammikuuta.

AstraZenecan johtaja Pascal Soriot on puolustautunut vetoamalla sopimukseen, jossa sovitaan, että yhtiö toimittaa rokotteita niin nopeasti kuin se pystyy– sopimukseen kirjatun ”reasonable best efforts” mukaisesti.

Saksassa äänenpainot Von der Leyenin asemaan liittyen ovat koventuneet.

– Rokotteiden hankintaan liittyvän kaaoksen ja kaikkien tehtyjen virheiden vuoksi komission puheenjohtaja ei voi enää väistää vastuuta, Saksan SPD:n pääsihteeri Klingbeil sanoo.