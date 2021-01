Australiassa rajat ovat olleet kiinni jo lähes vuoden ja maahan saapuvat joutuvat karanteeniin – näin tilanne poikkeaa Suomesta

Australiaan matkustavilta edellytetään negatiivinen koronavirustestin tulos. Silti matkailijat joutuvat myös kahdeksi viikoksi karanteeniin.

Suomessa rajaliikennettä kiristettiin keskiviikkona. Nyt Suomeen pääsee vain välttämättömästä ja perustellusta syystä. Matkailijat ohjataan omaehtoiseen karanteeniin, mutta pakollista karanteenia ei ole ja esimerkiksi testaus rajalla on vapaaehtoista.

Toisin on esimerkiksi Australiassa, jossa koronavirusepidemia on saatu pitkälti kuriin.

Australia sulki rajansa viime vuoden maaliskuussa ja maan koronaviruspolitiikan johtava asiantuntija Brendan Murphy arvioi aiemmin tammikuussa, että matkustusrajoitukset jatkuvat myös tämän vuoden. Australialaisten on kiellettyä matkustaa ulkomaille viranomaisten hyväksymiä poikkeuksia, maan terveysministeriön sivuilla kerrotaan.

Australiaan pääsee viikoittain vain rajoitettu määrä kansalaisia ja heidän perheenjäseniään. Tämän takia useita australialaisia on edelleen ulkomailla jumissa eivätkä kaikki halukkaat ole päässeet kotiutuslennoille.

Australiaan saapuvien matkailijoiden, myös Australian kansalaisten, on jäätävä karanteeniin tätä varten määrätyssä rakennuksessa, kuten hotellissa, maan sisäministeriön sivuilla kerrotaan. Matkailija joutuu myös itse maksamaan karanteeninsa.

Karanteenin aikana matkailijat joutuvat antamaan näytteitä koronavirustestejä varten. Jos tästä kieltäytyy, karanteeniaika voi pidentyä.

Australia sulki rajat viime vuoden maaliskuussa. Myös maan sisäistä matkustamista on rajoitettu ajoittain. Kuva joulukuulta, jolloin Uuden Etelä-Walesin naapuriosavaltiot sulkivat rajansa Sydneyssä havaitun tartuntaryppään takia.­

Novotel-hotelli Melbournessa, Victoriassa, on yksi niistä lukuisista hotelleista, joihin ulkomailta saapuvat matkailijat menevät karanteeniin. Karanteenissa he saavat olla ainoastaan omassa huoneessaan.­

Lisäksi matkailijoiden on esitettävä lentoyhtiölle todistus negatiivisesta koronatestituloksesta. Testi on otettava enintään 72 tuntia ennen lentoa. Jos henkilöllä ei tätä todistusta ole, ei Australian sisäministeriön mukaan kannata mennä edes lentokentälle, sillä lentoyhtiö ei voi päästää henkilöä lennolle.

Australia edellyttää, että kasvomaskeja käytetään kaikilla kansainvälisillä lennoilla ja lentokentillä. Määräys ei koske alle 12-vuotiaita ja niitä, joilla on virallinen sertifikaatti siitä, etteivät he voi käyttää maskia. Maskeja edellytetään myös useissa osavaltioissa julkisilla paikoilla.

Poliisi pidätti miehen, joka kieltäytyi käyttämästä kasvomaskia Brisbanessa tammikuun alussa. Brisbane suljettiin tuolloin, kun kaupungissa havaittiin tarttuvampaa koronavirusmuunnosta.­

Australia on muodostanut matkustuskuplan Uuden-Seelannin kanssa ja matkustaminen Uudesta-Seelannista on ollut mahdollista ilman karanteenia. Tosin tämä järjestely keskeytettiin heti, kun Uudessa-Seelannissa oli todettu maan sisällä tapahtunut koronavirustartunta. Tartunta oli tarttuvampaa virusmuunnosta.

Karanteenivapaamatkustus keskeytettiin 72 tunniksi. Tänä aikana saapuvat matkustajat joutuvat olemaan vähintään 72 tuntia karanteenissa. Australian yleisradion mukaan viranomaiset päättävät torstaina, jatketaanko karanteenivapaita lentoja.

Sydneyssä kotimaan lentojen terminaalissa on hiljaista. Uuden Etelä-Walesin naapuriosavaltiot sulkivat rajat, kun Sydneyssä havaittiin koronatartuntojen rypäs hieman ennen joulua.­

Australia kielsi viime vuoden maaliskuussa ulkomaalaisia risteilylaivoja purjehtimasta Australian aluevesille. Tämä kielto on voimassa 17. maaliskuuta asti, mutta sitä voidaan jatkaa.

Australiassa on myös useaan otteeseen turvauduttu maan sisäisiin rajoituksiin. Osavaltiot ovat voineet sulkea rajansa muualta maasta tulevalta liikenteeltä.

Vaikka koronatilanne on saatu hallintaan, esimerkiksi Victorian osavaltiossa on käytössä lupajärjestelmä. Muihin osavaltioihin voi matkustaa lähtökohtaisesti ainoastaan etukäteen hyväksytyn luvan turvin. Lisäksi osavaltioon voi matkustaa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vain, jos viranomaiset ovat hyväksyneet lupahakemuksen.

Victoriassa kiellettiin Melbournen sulkemisen aikana liikenne Melbournesta muualle osavaltioon. Melbournessa oli syksyllä eriasteisia sulkuja lähes neljä kuukautta.

Koronavirustestiklinikka Warriewoodissa, Sydneyssä.­

Australian väkiluku on noin 25 miljoonaa ja tartuntoja on maassa todettu reilu 28 000. Suomen väkiluku on reilu 5,5 miljoonaa ja tartuntoja on täällä todettu yli 43 000.

Australiassa koronavirukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu Suomea enemmän, 909. Suomessa koronavirukseen liittyviä kuolemia on raportoitu 655.