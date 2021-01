Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin lähipiiristä määrättiin perjantaina useita henkilöitä kotiarestiin ja viestintäkieltoon 23. maaliskuuta saakka.

Venäjän viranomaiset ovat käynnistäneet täydellä teholla rikostutkinnan niin sanotusta ”terveysjutusta”. Kyseessä on oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin lähipiiriin kuuluvien aktivistien epäilty syyllistyminen koronavirusepidemian vuoksi säädettyjen terveyssääntöjen rikkomiseen viime lauantain suurmielenosoitusten aikana.

Tverin piirioikeus määräsi perjantaina, että kotiarestiin joutuvat Navalnyin veli Oleg Navalnyi, Navalnyin juristi Ljubov Sobol ja Navalnyin luottolääkärinä tunnettu Anastasia Vasiljeva. Niin ikään kotiarestiin joutuvat Navalnyin Moskovan-toimiston koordinaattori Oleg Stepanov ja Pussy riot -aktivistina tunnettu Maria Aljohina.

Kaikki he joutuvat olemaan kotiarestissa liki kaksi kuukautta, aina 23. maaliskuuta saakka.

Navalnyin lähipiiriä epäillään koronaviruksen vuoksi säädettyjen terveysnormien rikkomisesta ja kehottamisesta sääntöjen rikkomiseen, kun he kutsuivat koolle viime lauantain suurmielenosoituksia vankilassa olevan Aleksei Navalnyin tueksi.

Kotiarestin aikana heidän on kielletty poistua asunnostaan, keskustella ulkopuolisten ihmisten kanssa tai käyttää internetiä tai puhelinta. Ainoastaan syyttäjän, asianajajan ja lähimpien sukulaisten kanssa yhteydenpito on sallittua ja puhelimen käyttö vain hätätilanteessa.

Kun Anastasia Vasiljevan kotiin tehtiin kotietsintä keskiviikkona, hän soitti asuntoonsa tulleille poliiseille pianolla Beethovenia.

Alla näkyvällä videolla Vasiljeva soittaa pianoa poliiseille.

Uutispalvelu Newsru.comin mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun koronaviruksen vuoksi tiukennettua rikoslain terveyspykälää käytetään poliittisen vainon välineenä.

Kotiaresti ei ole varsinainen rangaistus, vaan rikostutkinnan ajaksi määrätty liikkumisrajoitus. Rangaistukseksi voidaan määrätä sakkoja 500 000 – 700 000 ruplaa (noin 5 500-7 700 euroa) tai maksimissaan kaksi vuotta vankeutta.

Sobolin asianajajan Vladimir Voroninin mukaan kotiaresti on perusteeton vapaudenrajoitus.

– Lievän pykälän perusteella, aiemmin tuomitsematon henkilö, pienen tyttären äiti, potaskaa, Voronin protestoi Sobolin arestia Twitterissä.

Navalnyin tukijat epäilevät, että Venäjän viranomaisten tarkoituksena on pelotella ihmisiä juuri ennen ensi sunnuntaiksi 31. tammikuuta suunniteltuja uusia mielenosoituksia. Lisäksi tavoitteena on estää Navalnyin avainhenkilöiden työ, jotta he eivät voisi toimia mielenosoitusten koollekutsujina ja järjestäjinä.