Maa on kuumin ainakin 12 000 vuoteen: ”Olemme tällä hetkellä tuntemattomilla vesillä”

Ihmisen toiminta on kiihdyttänyt entisestään ilmaston lämpenemistä, tutkijat sanovat.

Maa on nyt kuumempi kuin mitä se on ollut ainakin 12 000 vuoteen, tuore tutkimus kertoo The Guardianin mukaan. Tutkimus on julkaistu Nature-lehdessä.

Tutkijoiden mukaan merenpinnan lämpötilan analyysi paljastaa, että ihmisten toiminta on vaikuttanut ilmastonmuutokseen ja johtanut maailman ”tuntemattomille vesille”. Maa voi olla kuumin jopa 125 000 vuoteen, mutta dataan niin pitkältä ajalta sisältyy epävarmuutta.

Tutkijoiden mukaan ilmastomallit ovat kertoneet jatkuvasta lämpenemisestä viimeisen jääkauden päätyttyä 12 000 vuotta sitten. Fossiilien kuorista saatujen näytteiden perusteella tehdyissä arvioissa on kuitenkin näkynyt lämpeneminen 6 000 vuotta sitten ja jäähtyminen sen jälkeen. Tutkijoiden mukaan tämän ristiriidan selittää kuitenkin se, että fossiileista saatu data on kuvastanut vain kuumia kesiä eikä sen kautta ole saatua tietoa kylmistä talvista. Näin ollen sen perusteella on saatu harhaanjohtavan lämpimiä vuosilämpötiloja.

– Me osoitamme, että globaali vuosittainen keskilämpötila on ollut kasvussa viimeisten 12 000 vuoden ajan, toisin kuin aiemmissa tuloksissa on esitetty, tutkimusta johtanut Samantha Bova sanoo.

– Tämä tarkoittaa, että ihmisen aiheuttama globaali lämpenemisjakso kiihdyttää pidemmän aikavälin nousua globaalissa lämpötilassa, tehden sen, että olemme tällä hetkellä tuntemattomilla vesillä. Se muuttaa lähtötasoa ja korostaa, kuinka kriittistä on, että otamme tilanteen vakavasti.

Lämpötilaennätyksiä on rikottu 2000-luvulla useaan otteeseen. Viime vuosi oli mittaushistorian kuumin yhdessä vuoden 2016 kanssa, EU:n ilmastonmuutospalvelu tiedotti aiemmin tammikuussa.

Vuodesta 2015 alkaen kuusi kulunutta vuotta ovat olleet mitatun historian kuumimmat, samoin 20 viimeisimmistä 21 vuodesta.