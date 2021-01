EU julkaisi osia AstraZenecan kanssa tehdystä kiistellystä rokotesopimuksesta

Sopimusta ei ole julkaistu sellaisenaan vaan sen sisällöstä on salattu joitain kohtia.

Euroopan komissio julkaisi perjantaina AstraZenecan kanssa tehdyn sopimuksen koskien koronavirusrokotteita. Sopimus astui voimaan 27. elokuuta 2020. Sopimus julkaistiin lääkeyhtiön luvalla, Reuters uutisoi.

Sopimuksesta on kuitenkin salattu luottamuksellista tietoa sisältävät kohdat kuten rokotteiden hintaan liittyvät tiedot.

Sopimuksessa on todettu, että AstraZenecan on parhaiden pyrkimystensä mukaan valmistettava ensimmäiset annokset EU:ssa toimitusta varten ja toimitettava ne jakelukeskuksiin EU:n myyntiluvan hyväksymisen jälkeen. Sopimuksessa kuitenkin sanotaan, että rokotteita voidaan valmistaa myös EU:n ulkopuolella, jos sopivaa, rokotetoimitusten kiihdyttämiseksi.

Sopimukseen on ilmeisesti kirjattu arvioidut toimituserät vuonna 2020 ja vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin aikana. Tätä koskeva kohta on kuitenkin pitkälti salattu.

Sopimuksessa on määritelty, että niin sanotut ensimmäiset annokset ovat 300 miljoonaa annosta. Lisäksi EU:lla on mahdollisuus hankkia 100 miljoonaa lisäannosta.

Sopimuksessa myös todetaan, että AstraZenecan on säännöllisin väliajoin ilmoitettava Euroopan komissiolle, onko se saanut riittävästi tarvittavaa rokoteainetta ja rokotteen tuotantokapasiteettia. Lisäksi AstraZenevan on ilmoitettava heti komissiolle, jos sillä on vaikeuksia, jotka uhkaavat lääkeyhtiön kykyä valmistaa tai myydä rokoteannoksia.

Sopimuksessa on käsitelty myös rahoitusta. Sopimuksen mukaan Euroopan komissio ja osallistuvat jäsenmaat tarjoavat rahoitusta AstraZenecan mahdollistaakseen riittävän rokoteaineen ja rokotteen valmistuskapasiteetin.

EU ja AstraZeneca ovat kiistelleet sopimuksen muotoilusta. AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot sanoi haastattelussa, ettei yhtiö ollut sitoutunut toimittamaan tiettyä määrää rokotteita tietyssä ajassa.

– Emme sitoutuneet mihinkään Euroopan kanssa. Kyse ei ole sitoumuksesta Euroopan kanssa: kyse on parhaasta yrityksestä, sanoimme, että teemme parhaamme.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen puolestaan väitti perjantaina, ettei tämä pitänyt paikkansa. Von der Leyen sanoi, että sopimuksessa oli selkeitä toimitusmääriä joulukuulle ja vuoden 2021 ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle. Lisäksi sopimuksessa mainittiin neljä tuotantolaitosta, joista kaksi on Britanniassa.

– Siinä on sitovia tilauksia ja sopimus on täysin selkeä.