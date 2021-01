Victorian osavaltiossa sijaitseva Melbourne suljettiin lähes neljäksi kuukaudeksi viime vuoden syksyllä.

Australiassa leviäisi todennäköisesti aiempaa tarttuvampi koronavirusmuunnos, ellei Melbournea olisi suljettu, maan johtava virologi arvioi The Guardianin haastattelussa.

University of New South Walesin Kirby-instituutissa apulaisprofessorina toimiva Stuart Turville kertoo, että hänen laboratorionsa tutki Sydneyssä koronapotilaista otettuja näytteitä. Uusi Etelä-Wales säästyi pitkälti toiselta aallolta, joskin muutamia tartuntoja pääsi leviämään Victorian osavaltiosta, jossa Melbourne sijaitsee. Nämä tartunnat johtivat tartuntaryppäisiin esimerkiksi hotellissa ja ravintolassa.

Samaan aikaan Melbournessa tutkijat kertoivat mutaatiosta koskien viruksen piikkiproteiinissa olevaa osaa, joka sitoutuu reseptoriin. Virus tunkeutuu tätä kautta ihmiseen ja alkaa levitä soluissa.

Turvillen ryhmä havaitsi, että kyseistä s477n-mutaatiota löytyi myös Sydneyn koronapotilaista otetuista näytteistä. Kyseistä mutaatiota ei ollut havaittu lainkaan koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana.

Aiempaa tarttuvampina pidettyjä virusmuunnoksia on havaittu Britanniassa, Etelä-Afrikassa ja Brasiliassa. Toistaiseksi ainakin Britannian variantti on alustavien tietojen mukaan myös hieman aiempaa tappavampi. Kaikissa näissä on enemmän muunnoksia viruksen alkuperäisessä perimässä verrattuna Australiassa havaittuun virusvarianttiin. Turvillen mukaan Australiassa virus oli kuitenkin muuntumassa samaan suuntaan, aiempaa tarttuvammaksi.

S447n-muunnos pystyi myös vähentämään vasta-aineiden sitoutumista, heikentäen kehon tehokkuutta taistella virusta vastaan. Tällaisesta on viitteitä Turvillen mukaan myös Etelä-Afrikan variantin kohdalla.

– S447n oli ”siemen” tällaiselle muunnokselle. Mutta kukaan ei puhu tästä Melbournen variantista enää, koska me hankkiuduimme siitä eroon. Saatoimme väistää luodin, Turville sanoo.

Melbournessa otettiin käyttöön tiukat koronarajoitukset viime kesänä, kun karanteenihotelliin yhdistetty tartuntarypäs ja perhekokoontumiset kiihdyttivät jälleen epidemiaa. Melbournen sulku kesti lopulta lähes neljä kuukautta. Kaupunki alkoi purkaa rajoituksia vasta lokakuun lopussa.

Kovien rajoitusten jälkeen epidemia on pysynyt hallinnassa. Tällä hetkellä paikallisesti todettuja tartuntoja ei ole tilastoitu 23 peräkkäisenä päivänä vaan kaikki 27 aktiivista tartuntaa on karanteenihotellissa olevilla matkailijoilla.

– Monet ihmiset suhtautuvat negatiivisesti Victorian kokemuksiin ja sulkutoimiin, mutta mielestäni onnistuimme todella hyvin pitämään sen (muunnoksen) yhteisössämme niin, ettei se levinnyt ulkomaille ja tukahduttamaan sen riittävän nopeasti, ettei se ehtinyt muuntautua enempää, Turville sanoo.

– Uskon, että sillä oli todellista potentiaalia tulla kotoperäiseksi, huolta aiheuttavaksi variantiksi, johon muu maailma olisi saattanut viitata ”Australian varianttina”.