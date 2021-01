Nancy Pelosi varoitti vihollisesta edustajainhuoneen sisällä – ”He haluavat tuoda aseita saliin”

Republikaanit ovat valittaneet metallinpaljastimista kongressissa.

Useat Yhdysvaltain kongressin jäsenet ovat esittäneet huolensa kongressin turvallisuustilanteesta. Entisen presidentin Donald Trumpin kannattajat onnistuivat valtaamaan kongressin 6. tammikuuta, ja kongressiedustajia on uhkailtu väkivallalla.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi sanoi torstain tiedotustilaisuudessaan, että turvajärjestelyitä tarkistetaan parhaillaan.

– Uskon ja olen sanonutkin koko ajan, että tarvitsemme lisää turvaa kongressiedustajille, kun vihollinen on edustajainhuoneen sisällä. Se on uhka, josta edustajat ovat huolissaan ulkoisten tapahtumien lisäksi, Pelosi sanoi CNN:n mukaan.

Kun toimittajat kysyivät mitä Pelosi kommentillaan tarkoitti, hän tarkensi:

– Se tarkoittaa, että meillä on kongressiedustajia, jotka haluavat tuoda saliin aseita ja ovat uhanneet väkivallalla muita kongressin jäseniä.

Demokraattisen puolueen Pelosi ei sanonut, keihin edustajiin hän viittasi.

Viikko sitten republikaanisen puolueen edustaja Andy Harris pysäytettiin, kun hän yritti mennä istuntosaliin aseen kanssa. Ase paljastui metallinpaljastimessa, jonka läpi edustajainhuoneen jäsenten on täytynyt kulkea istuntosaliin kolmen viikon takaisten mellakoiden jälkeen.

Kongressiedustajat saavat kulkea Capitol-kukkulalla aseen kanssa, jos heillä on Washingtonin aseenkantolupa. Istuntosaliin asetta ei kuitenkaan saa viedä.

Toinen republikaaniedustaja Marjorie Taylor-Greene on tykännyt Facebookissa päivityksistä, joissa on puhuttu demokraattien, mukaan lukien Pelosin, teloittamisesta. Taylor-Greene on sanonut tuovansa aseensa Washingtoniin, ja hän on vastustanut metallinpaljastimia kongressissa.