Tällainen on Viron ensimmäinen naispääministeri – nousi isänsä varjosta politiikan huipulle

Viron entisen pääministerin tytär Kaja Kallas on nyt maansa ensimmäinen nainen pääministerinä.

Kaja Kallas on luonut oman vaikuttavan uran poliitikkona. Takana hänen isänsä, Viron entinen pääministeri Siim Kallas.­

Viro sai tiistaina historiansa ensimmäisen naispääministerin, kun pestin otti vastaan reformipuolueen puheenjohtaja Kaja Kallas, 43.

Kallas on ollut tuttu nimi Viron politiikassa vuosikymmeniä: Kaja Kallaksen isä on Siim Kallas, reformipuolueen perustaja ja vuosina 2002–2003 toiminut Viron pääministeri. Siim Kallas toimi myös Euroopan komissiossa komissaarina vuosina 2004–2014.

Lasikaton rikkonut tytär on kuitenkin onnistunut luomaan oman uran.

Kallas oli itse asiassa lähellä nousta pääministeriksi jo pari vuotta sitten.

Reformipuolue sai vuoden 2019 vaalit Viron kaikkien aikojen suurimman vaalivoiton. Kallas oli itse ääniharava yli 20 000 äänellä, kuten Yle tuolloin uutisoi. Kallaksen äänisaalis oli Viron vaalihistorian suurimpia.

Kaja Kallas on ensimmäinen nainen, joka on noussut Viron pääministeriksi.­

Presidentti nimesikin Kallaksen tuolloin hallitustunnustelijaksi ja pääministeriehdokkaaksi. Kallas ei kuitenkaan onnistunut muodostamaan hallitusta ja pääministeriksi nousi keskustapuolueen Jüri Ratas.

Ratas erosi 13. tammikuuta ja sitä myöten myös Viron hallitus kaatui. Rataksen päätöksen taustalla oli korruptioskandaali, jossa pidätettiin muun muassa valtiovarainministerin neuvonantaja ja keskustapuolueen puoluesihteeri. Näin Kallas sai uuden mahdollisuuden nousta Viron politiikan huipulle.

– Rakennamme uudelleen suhteet liittolaistemme ja naapureidemme kanssa ja yritämme palauttaa maineemme maana, johon kannattaa sijoittaa, Kallas sanoi Reutersille vannottuaan virkavalansa.

Kaja Kallas edustaa reformipuoluetta, jota hänen isänsä oli mukana perustamassa.­

Tarton yliopistossa lakia opiskellut Kallas loi uraa asianajajana ennen kuin siirtyi politiikkaan. Asianajajana hän oli erikoistunut Viron ja Euroopan kilpailulainsäädäntöön. Hetken aikaa hän työskenteli myös Helsingissä asianajotoimisto Hannes Snellmanille.

Kallas nousi Viron parlamenttiin, riigikoguun reformipuolueen ehdokkaana ensimmäisellä yrityksellään vuonna 2011.

Kallas asettui ehdolle puolueen johtoon vuonna 2017, kun hänen edeltäjänsä ilmoitti eroavansa. Kallas ei saanut haastajia ja huhtikuussa hän rikkoi lasikaton, kun hän tuli valituksi reformipuolueen ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi.

Siim Kallas oli aikoinaan Viron pääministerinä. Nyt hänen tyttärensä nousi pääministeriksi.­

Kallas on sanoutunut irti keskustapuolueen ja erityisesti sen hallituskumppanina olleen oikeistopopulistisen puolueen Ekren politiikasta.

Kallas aiheutti kohun vuonna 2019, kun hän väitti, että vuonna 2016 pääministeriksi noussut Ratas olisi valmis myymään Viron.

– Kun otetaan huomioon kaikki, mitä hän on tehnyt pääministerinä, Jüri Ratas olisi pääministerinä valmis myymään Viron heti kun se olisi mahdollista, jos hän jatkaisi pääministerinä ja mielestäni tämä ei ole Viron intressien mukaista, Kallas sanoi ERR:n haastattelussa Postimeesin mukaan.

Ratas vaati tämän jälkeen anteeksipyyntöä ja väitti Kallaksen syyttäneen häntä maanpetturuudesta. Kallas ei kuitenkaan antanut periksi.

– Mitä tarkoitin on, ettei Jüri Rataksella ole periaatteita. Jüri Ratas on luopunut periaatteistaan, arvoistaan ja lupauksistaan ollakseen tämän hallituksen pääministeri, Kallas selitti pari päivää myöhemmin ERR:n haastattelussa.

Kallas on muun muassa ilmaissut tukensa maahanmuutolle ja EU:lle. Kallas linjasi ennen virkaan astumistaan reformipuolueen puolustavan vähemmistöjen oikeuksia yhtä lailla kuin enemmistön.

Kallas on esimerkiksi vastustanut Rataksen hallituksen avioliittoa koskevaa kansanäänestystä. Virolaisia pyydettäisiin äänestämään siitä, pitäisikö perustuslaissa lukea, että avioliiton voi solmia vain miehen ja naisen välille. Kallas kertoi blogissaan olevansa itse ”perinteisesti” avioitunut, naimisissa miehen kanssa.

– Tämä kansanäänestys saa aikaan huonoja asioita. Ei minulle. Eikä muille kaltaisilleni, jotka ovat myös syntyneet edustamaan enemmistöä. Mutta se satuttaa monia ystäviä ja tuttavia, jotka ovat syntyneet erilaisina. Monia perheitä, jotka eivät täytä ”oikean perheen” määritelmää, mutta ovat silti toimivia ja rakastavia perheitä, Kallas kirjoitti.

– Ja itse asiassa se vahingoittaa koko yhteiskuntaa. Halutaan kansanäänestys, jossa sanottaisiin, että me pidämme yhtä rakkautta toista parempana.

Kaja Kallas on muun muassa puhunut paitsi etnisten myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen puolesta.­

Kaja Kallas on ollut kerran aiemmin naimisissa ja hänellä lapsi entisestä avoliitosta. Hänen nykyinen kumppaninsa on sijoituspankkiiri Arvo Hallik. Pariskunta avioitui vuonna syksyllä 2018. Kihloihin he olivat menneet vuotta aiemmin.

Õhtuleht kertoi vuonna 2018, että Kallas oli paljastanut pariskunnan tavanneen yhteisten tuttavien kautta. He kertoivat ennen häitä, ettei avioliittoa juhlistettaisi suurissa juhlissa vaan pikemminkin perheen keskuudessa.

– Meillä oli eilen tärkeä päivä, Kallas kirjoitti Instagramissa, julkaistuaan kuvan onnellisesta parista.

Poliitikon kiireisen elämän vastapainoksi Kallas golfaa, hiihtää, rullaluistelee ja tekee palapelejä. Hän on kiinnostunut myös historiasta, pääministerin blogissa kerrotaan.

Viron lisäksi hän puhuu englantia, ranskaa, venäjää ja myös suomea.