Daniel Pearlin sieppaus ja murha kuohuttivat Yhdysvaltoja vuonna 2002. Tapauksesta on tehty elokuva, joka pohjautuu Pearlin vaimon muistelmiin.

Daniel Pearlin perhe on tyrmistynyt korkeimman oikeuden ratkaisusta.­

Pakistanin korkein oikeus on määrännyt amerikkalaistoimittaja Daniel Pearlin sieppauksesta ja murhasta tuomitut neljä miestä vapautettaviksi, uutisoi CNN. Tapaus herätti aikoinaan kansainvälistä huomiota ja sen pohjalta on tehty elokuva A Might Heart – taipumaton (2007).

Pearl työskenteli Wall Street Journalin Etelä-Aasian toimituksen johtajana vuonna 2002, kun hänet siepattiin Pakistanin pääkaupungissa Karachissa. Pearl oli tuolloin uutisoimassa brittiterroristi Richard Reidistä, joka tunnetaan ”kenkäpommittajana”.

Daniel Pearl oli tekemässä juttua pakistanilaismilitanteista ja kenkäpommittajasta, kun hänet siepattiin.­

Pearlin sieppaajat vaativat muun muassa pakistanilaisten terroriepäiltyjen vapauttamista ja F-16-hävittäjiä Pakistanin hallitukselle. Yhdysvallat oli estänyt hävittäjien toimituksen.

Pearl murhattiin yhdeksän päivää myöhemmin. Hänen kurkkunsa viilettiin auki videolla, joka lähetettiin amerikkalaisille viranomaisille.

Pearlin sieppauksesta ja murhasta epäiltyinä otettiin kiinni neljä miestä. Yksi heistä, Ahmed Omar Saeed Sheikh, oli Britanniassa syntynyt ja yksityiskoulun Lontoossa käynyt.

Sheikh liittyi kuitenkin jihadistipiireihin. Hänet vangittiin vuonna 1994 Intiassa, kun hän oli siepannut länsimaalaisia turisteja, BBC kertoo. Hänet vapautettiin yhdessä kahden muun militantin kanssa viisi vuotta myöhemmin, kun asemiehet kaappasivat lentokoneen ja pakottivat sen laskeutumaan talibanien hallinnoimaan Afganistaniin ja vaativat miesten vapautusta.

Pearl tapasi Sheikhin Pakistanissa, Rawalpinfissä. Sheikh käytti väärää nimeä ja esitti seuraavansa uskonoppinutta, jota Pearl halusi haastatella.

Ahmed Omar Saeed Sheikh houkutteli amerikkalaistoimittajan ansaan. BBC:n mukaan hän ei kuitenkaan ollut paikalla, kun toimittaja murhattiin.­

Sheikh asetti toimittajalle ansan ja Pearl kidnapattiin pian sen jälkeen, kun oli saapunut Karachiin.

Pearlin jäänteet löytyivät muutamaa kuukautta myöhemmin matalasta haudasta reilun 40 kilometrin päässä Karachista ja ne kuljetettiin Yhdysvaltoihin. Pearl on haudattu Mount Sinai Memorial Park -hautausmaalle Los Angelesissa.

Sheikh ja kolme muuta miestä pidätettiin vuonna 2002. Sheikh sai kuolemantuomion, muut vankeusrangaistukset.

Huhtikuussa 2020 tuomioistuin Sindhissä alensi Sheikhin tuomiota, sillä tämä ei ollut paikalla, kun Pearl murhattiin. Sama tuomioistuin kumosi kolmen muun tuomitun rangaistukset sanoen, että miehet olivat ”kärsineet korjaamatonta vahinkoa ja äärimmäisiä ennakkoluuloja”. Korkein oikeus oli Sindhin tuomioistuimen puolella.

Yhdysvaltalaisviranomaiset ovat antaneet ymmärtää, että Sheikhiä vastaan aloitetaan oikeusprosessi Yhdysvalloissa.

Daniel Pearl oli kuollessaan 38-vuotias. Hänen ensimmäinen lapsensa syntyi neljä kuukautta Pearlin kuoleman jälkeen.­

Daniel Pearlia jäivät kaipaamaan hänen vanhempansa, kaksi sisarusta ja Mariane-vaimo. Daniel ja Mariane Pearlin poika Adam syntyi neljä kuukautta isänsä murhan jälkeen.

Pearlin perhe on tyrmistynyt korkeimman oikeuden ratkaisusta. Heidän asianajajansa Faisal Siddique Said kertoi lausunnossa, että perhe pitää ratkaisua ”oikeudenmukaisuuden irvikuvana” ja pelkää, että se asettaa vaarantaa Pakistanissa toimivat toimittajat ja Pakistanin ihmiset.