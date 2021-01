Amerikkalaismedian mukaan isot lakifirmat ja Trumpia aiemmin edustaneet asianajajat ovat kieltäytyneet edustamasta entistä presidenttiä nyt.

Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Donald Trumpia vastaan on nostettu virkasyyte. Valtakunnanoikeutta käydään helmikuussa.­

Ensi kuussa valtakunnanoikeuteen joutuvan Yhdysvaltojen entisen presidentin Donald Trumpin kerrotaan palkanneen toiseksi puolustusasianajajakseen Deborah Barbierin, CNN uutisoi. Aiemmin on uutisoitu, että Trumpia edustaa eteläcarolinalainen Butch Bowers. Myös Barbier on Etelä-Carolinasta.

Barbier ei vielä itse ole kommentoinut asiaa.

CNN:n mukaan Barbier toimi 15 vuotta liittovaltion syyttäjänä ennen kuin perusti oman firman, jossa hän on toiminut puolustusasianajajana. Hänen asiakkaitaan ovat muun muassa olleet lobbausvyyhdin keskellä ollut republikaanikonsultti ja valkoisten ylivaltaa kannattaneen joukkomurhaajan Dylann Roofin ystävä.

Useiden suurten lakifirmojen on kerrottu kieltäytyneen entisen presidentin edustamisesta. Myös Washington Postin mukaan etenkin suurten, korkean profiilin lakifirmojen edustajat eivät ole olleet innokkaita edustamaan Trumpia.

– Isoilla firmoilla on liikaa asiakkaita, jotka sanoisivat: ”Me viemme bisneksemme muualle.” En usko, että Butch Bowersilla tai Debbie Barbierilla on sitä ongelmaa, totesi Bowersin entinen kollega Robert Foster.

New York Timesin mukaan myös Trumpia aiemmin edustaneet asianajajat olivat tehneet selväksi, etteivät he halunneet olla osana Trumpin toista virkasyytekäsittelyä.

Bowersin tiedetään olevan Etelä-Carolinan republikaanisenaattorin Lindsey Grahamin pitkäaikainen ystävä. Grahamin uskotaankin suositelleen Bowersia Trumpille.

Bowers on edustanut kahta muun muassa kahta Etelä-Carolinan kuvernööriä: vuonna 2009 silloista republikaanikuvernööriä Mark Sanfordia, jota uhkasi virkasyyte, josta sittemmin luovuttiin, ja vuonna 2012 etiikan valiokunnan tutkinnan kohteeksi joutunutta silloista republikaanikuvernööriä Nikki Haleytä.

Bowers kertoi Washington Postille, ettei epäröinyt puolustaa Trumpia.

– Olen vain sellainen. Se on sitä, mitä teen. Siinä on kyse perustuslaista, mitä laki määrää, Bowers sanoi.

Trumpin virkasyyte on toimitettu valtakunnanoikeutena toimivalle senaatille. Trumpin edustajien on toimitettava vastaus virkasyytteeseen 2. helmikuuta mennessä.

Samana päivänä syyttäjinä toimivien kongressiedustajien on toimitettava asiakirja, jossa käsitellään syytteet ja niiden laillinen perusta. Trumpin vastaavan asiakirjan viimeinen jättöpäivä on 8. helmikuuta ja syyttäjien on vastattava tähän 9. helmikuuta mennessä. Tämän jälkeen varsinainen oikeudenkäynti voi alkaa.