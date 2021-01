Helmikuussa valtakunnanoikeutena toimiva senaatti käsittelee Donald Trumpin historiallista toista virkasyytettä. Trump on ensimmäinen presidentti, joka on saanut kaksi virkasyytettä.

Yhdysvaltain entisen presidentti Donald Trumpin virkasyytettä käsitellään valtakunnanoikeudessa helmikuussa. Edustajainhuone toimitti valtakunnanoikeutena toimivaan senaattiin tällä viikolla syytteen yllyttämisestä väkivaltaan Yhdysvaltojen hallintoa vastaan.

Trumpia vastaan on jo kerran aiemmin nostettu virkasyyte. Tuolloin hänet kuitenkin vapautettiin syytteistä.

Ensimmäisen virkasyytteen käsittely eroaa tuoreesta käsittelystä monin tavoin.

Kongressiedustaja Jamie Raskin toimii pääsyyttäjänä.­

Ensinnäkin valtakunnanoikeuden tuomarina ei välttämättä toimi ollenkaan korkeimman oikeuden päätuomari John Roberts, kuten oli ensimmäisen virkasyytekäsittelyn aikaan. Korkeimman oikeuden päätuomari toimii perustuslain mukaan valtakunnanoikeuden tuomarina, kun syytetty on Yhdysvaltojen sen hetkinen presidentti. Sen sijaan perustuslaki ei ota kantaa siihen, miten muissa tapauksissa toimitaan, The Guardian kertoo.

Jos Roberts ei johda valtakunnanoikeutta, tehtävä siirtyisi senaatin puheenjohtajan, varapresidentti Kamala Harrisin, harteille.

Harrisin ei kuitenkaan odoteta ottavan ylleen tuomarin viittaa. Sen sijaan tuomarina odotetaan CNN:n lähteiden mukaan toimivan senaatin president pro tempore eli henkilö, joka on senaatin puheenjohtaja varsinaisen puheenjohtajan, varapresidentin, ollessa poissa. Tämä henkilö on demokraattisenaattori Patrick Leahy.

CNN:n mukaan senaattori Patrick Leahy toimisi oikeudenkäynnin tuomarina.­

Tällä kertaa demokraattien lisäksi myös 17 republikaanin on puollettava tuomiota, sillä tuomioon vaaditaan kaksi kolmasosaa senaattoreiden äänistä. Tämän jälkeen Trumpia voitaisiin yksinkertaisella enemmistöllä estää pyrkimästä liittovaltion virkaan enää koskaan. Toistaiseksi ei ole kuitenkaan ilmennyt viitteitä siitä, että demokraatit saisivat riittävästi myös republikaaneja tuomion kannalle.

On myös mahdollista, että tällä kertaa valtakunnanoikeudessa kuultaisiin todistajia. Senaatin enemmistöjohtaja Chuck Schumer ei maanantaina sulkenut todistajien mahdollisuutta pois, joskaan ei puhunut heidän kutsumisensa puolesta.

– Saa nähdä, mitä tapahtuu. Emme tiedä vielä, millaisia pyyntöjä kummallakaan puolella on, syyttäjillä tai puolustuksella, Schumer sanoi.

Senaattori Chuck Schumer ei ottanut kantaa siihen, kutsutaanko tällä kertaa todistajia.­

Trumpin ensimmäisessä valtakunnanoikeudessa demokraatit olisivat olleet halukkaita kutsumaan todistajia, mutta republikaanit estivät tämän. Tällä kertaa demokraateilla on kuitenkin 50 senaattoria, jolloin yhden republikaanisenaattorin ääni riittäisi. Myös varapresidentti Harris voisi äänestää tasatilanteessa demokraattien kanssa.

Toisaalta myös joidenkin demokraattien toiveena on nopea oikeudenkäynti, jottei se häiritse presidentti Joe Bidenin virkakauden ensimmäisiä viikkoja. Jotkut demokraattipäättäjät ovat myös ilmaisseet, etteivät usko todistajien kutsumisen olevan tarpeellista, sillä useat kongressin jäsenet olivat virkasyytteeseen johtaneen Capitolin mellakan silminnäkijöitä ja uhreja.

Toisin kuin Trumpin ensimmäisessä virkarikosoikeudenkäynnissä, pääsyyttäjänä toimii demokraattikongressiedustaja Jamie Raskin Marylandista. Ensimmäisellä kerralla pääsyyttäjänä toimi edustajainhuoneen demokraattijäsen Adam Schiff.

Trumpin puolustusasianajajana toimii eteläcarolinalainen asianajaja Butch Bowers. Viimeksi Trumpin puolustusta johti Valkoisen talon neuvonantajana työskennellyt asianajaja Pat Cipollone. Lisäksi Trumpin tiimiin kuuluivat presidentti Bill Clintonin virkarikostutkintaa johtanut erikoissyyttäjä Kenneth Starr ja emeritusprofessori Alan Derschowitz.

Butch Bowersin on kerrottu edustavan Donald Trumpia.­

Trumpin edustajien on toimitettava vastaus virkasyytteeseen 2. helmikuuta mennessä. Samana päivänä syyttäjinä toimivien kongressiedustajien on toimitettava asiakirja, jossa käsitellään syytteet ja niiden laillinen perusta. Trumpin vastaavan asiakirjan viimeinen jättöpäivä on 8. helmikuuta ja syyttäjien on vastattava tähän 9. helmikuuta mennessä. Tämän jälkeen varsinainen oikeudenkäynti voi alkaa.