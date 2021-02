Karmiva valeuutinen levisi kulovalkean tavoin – näin syntyi tarina lapsikaupasta pizzerian kellarissa

Mikä sai 28-vuotiaan perheenisän tarttumaan aseeseen ja hyökkäämään tavalliseen washingtonilaiseen pizzeriaan?

1.–5.2. kouluissa vietetään Uutisten viikkoa. IS käsittelee Uutisten viikolla useissa artikkeleissa sitä, miksi demokratia on hieno asia.­

Demokratian yksi kulmakivi on vapaa ja luotettava tiedonvälitys. Tätä tehtävää ovat perinteisesti hoitaneet tiedotusvälineet, joiden välityksellä äänestäjät ovat saaneet luotettavaa tietoa mielipiteidensä pohjaksi. Tämä on toiminut vapaissa demokratioissa hyvin.

Sitten syntyi internet. Ja sen myötä niin sanottu sosiaalinen media, erilaiset keskusteluryhmät ja lukemattomat nettisivustot. Niissä kuka tahansa voi saada kirjoituksensa ja puheensa laajasti julki. Tätä voi lähtökohtaisesti pitää hyvänä asiana.

Mutta mitä tapahtuu, jos tätä käytetään väärin? Mitä jos jotkut alkavatkin levittää valheita ja propagandaa?

Silloin voi syntyä valeuutinen.

Ja silloin demokratia voi olla vaarassa, koska äänestäjällä ei enää olekaan äänestyspäätöksensä pohjaksi luotettavaa tietoa.

Ja silloin myös tavalliset ihmiset voivat olla vaarassa.

IS esittelee seuraavassa yhden maailman kuuluisimmista valeuutisista. Niin sanottu Pizzagate on esimerkki siitä, kuinka valeinformaatio voi johtaa myös väkivaltaan ja järjettömiin hyökkäyksiin.

Otollinen maaperä

Valeuutinen tarvitsee menestyäkseen tilanteen, jossa riittävän suuri määrä ihmisiä on valmis uskomaan valheen tai ainakin kiinnostumaan esitetystä väitteestä, koska se tukee heidän ennakkokäsityksiään.

Erityisesti nykypäivän Yhdysvallat on valeuutisille vastaanottavaista maaperää, koska poliittinen kahtiajako on syvä. Osapuolilla on omat tiedonlähteensä, ja he pitävät toisen puolen poliittisia käsityksiä esimerkiksi vapaasta aseenkanto-oikeudesta tai abortista kauhistuttavina.

Pizzagate syntyi vuonna 2016 tilanteessa, jossa maassa käytiin kiihkeää vaalikamppailua näiden kahden leirin johtajien eli demokraattien Hillary Clintonin ja republikaanien Donald Trumpin välillä.

Pizzagaten valeuutisia seurasi tunnetulta Infowars-salaliittosivustolta myös muuan pohjoiscarolinalainen mies – joka omisti useita aseita.

Valeuutinen keksitään

Valeuutinen voidaan kehittää tyhjästä, mutta tehokkaampi se on, jos siinä on mukana edes ripaus faktaa tai meneillään on jokin kuohuttava tapahtuma. Näin sitä ei informaatiotulvan vuoksi heti ehkä ymmärretä vastustaa.

” Jotkut ihmiset ovat valmiita uskomaan mitä tahansa. Toiset taas levittävät valeuutista poliittisista syistä, vaikka tietävät sen perättömäksi.

Pizzagaten tapauksessa kyse oli demokraattipuolueen sähköpostien hakkeroinnista ja yrityksestä mustata Clintonin maine niiden avulla juuri ennen vaaleja. Osa amerikkalaisista kauhisteli ja osa tirkisteli, kun esimerkiksi Clintonin vaalikampanjan päällikön John Podestan viestejä julkaistiin tietovuotosivusto Wikileaksin sivuilla kaikkien nähtäväksi.

Pizzagaten keskeinen valhe syntyi arviolta loka-marraskuun vaihteessa 2016, kun maan laitaoikeiston netin keskusteluryhmissä keksittiin tulkinta, jonka mukaan Podestan viesteissä oli salaisia koodeja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Ne yhdistettiin washingtonilaiseen lapsiperheiden suosimaan Comet Ping Pong -pizzeriaan, jonka omistajan James Alefantisin kanssa Podesta oli suunnitellut varainkeruutilaisuuden järjestämistä.

Syntyi absurdi väite, että maan johtavat demokraatit, Clinton etunenässä, pyörittivät ravintolasta kansainvälistä, rikollista lapsikauppaliigaa.

Tarinan levitys

Jotkut ihmiset ovat valmiita uskomaan mitä tahansa, jos se tukee heidän ennakkoluulojaan. Toiset taas levittävät valeuutista poliittisista syistä, vaikka tietävät sen perättömäksi.

Pizzagate-nimen saanut ”skandaali” alkoi elää omaa elämäänsä keskusteluryhmissä, joista se siirtyi Twitteriin ja Facebookiin. Reddit-palveluun puolestaan ilmestyi ketju pizzagaten ”todisteista”.

Vaikka Clinton hävisi vaalit Trumpille, Pizzagate ei kadonnut. Comet Ping Pongin omistaja ja henkilökunta alkoivat saada häirintäviestejä ja uhkauksia. He alkoivat pelätä.

– En ole tehnyt päiväkausiin muuta kuin yrittänyt puuttua tähän ja suojella henkilökuntaa ja ystäviäni terrorisoinnilta, Alefantis kuvaili myöhemmin.

Pizzerian luo ilmaantui epämääräisiä henkilöitä, jotka imitoivat uutistyyliä ja raportoivat epämääräisiä väitteitään, joiden mukaan ”jotain outoa” saattoi olla tekeillä.

Voimaa kiertokautta

Valeuutinen leviää tehokkaasti, jos se alkaa elää omaa elämäänsä jossain muussa yhteydessä kuin alkuperäisessä.

Pizzagate sai lisää elinvoimaa yllättävältä taholta, kun Turkin hallitsevaa puoluetta lähellä olevat tahot alkoivat levittää #Pizzagate-hashtagia verkossa. Turkissa oli kauhisteltu maassa julki tullutta lasten hyväksikäyttöskandaalia ja hallituksen tukijat halusivat leimata vastustajat tekopyhiksi, kun he eivät kauhistelleet Yhdysvaltain ”skandaalia”.

On myös olemassa todisteita, että Pizzagatea tukivat samat venäläistaustaiset valeuutisverkostot, jotka muutenkin sekaantuivat Yhdysvaltain vaaleihin 2016.

Valeuutisen kannalta lottovoitto on, jos joku tunnettu julkisuuden henkilö levittää salaliittoteoriaa. Tässä tapauksessa sellainen henkilö oli Trumpin kampanjassa mukana ollut ex-kenraali ja myöhempi turvallisuusneuvonantaja Michael Flynn.

Nousu julkisuuteen

Kun jokin asia nousee trendiksi verkossa ja alkaa aiheuttaa ongelmia, siihen tarttuvat ennen pitkää myös luotettavat tiedotusvälineet – sekä viranomaiset.

Pizzagatesta julkaistiin faktantarkistusjuttuja, ja arvostettu New York Times teki ravintolasta jutun. Vastuulliset verkkotoimijat alkoivat siivota sitä sivustoiltaan. Liittovaltion poliisi FBI ryhtyi tutkimaan Comet Ping Pongin saamia uhkauksia.

Suitsimisyritykset ovat kuitenkin salaliittoteorioihin uskoville vain todiste siitä, että vakavaa rikosta yritetään peitellä. Kun vyöry on netin syövereissä paisunut, sitä on mahdoton pysäyttää.

Comet Ping Pongin henkilökunnan perheille Pizzagate ja nettihäirintä aiheuttivat suurta ahdistusta. Jopa heidän lastensa kuvia otettiin luvatta Facebookista ja yhdistettiin pizzeriaan ruokottomien tekstien kera. Jos niitä poistettiin, ne pulpahtivat jollekin uudelle sivustolle.

Seuraukset

Pizzagate on myös osoitus siitä, kuinka konkreettisen vaarallisia valeuutiset voivat olla.

Pohjoiscarolinalainen 28-vuotias kahden lapsen isä Edgar Maddison Welch oli ahminut Pizzagatea netistä ja tiesi tarkalleen, missä kohuttu pizzeria sijaitsi. Hän oli vakaasti siinä uskossa, että Hillary Clinton jatkoi satanistisia, kannibalistisia rituaalejaan Comet Ping Pongin kellarissa.

Asia kuumotti hänen mielessään, ja hän purki tuntojaan samanmielisille kavereilleen, joilta hän sai tukea ja lisää bensaa liekkeihin: Ongelma vaatisi suoria toimia. ”Salaseura” oli paljastettava maailmalle. Jos siitä syntyisi uhreja, ainakin lapset olisi pelastettu.

Welch ajoi 500 kilometrin matkan kotiosavaltiostaan pääkaupunkiin. 4. joulukuuta 2016 hän käveli sisään Comet Ping Pongiin, jossa asiakkaiden lapset pelasivat pingistä vanhempien vielä ruokaillessa. Welch kantoi sotilastyylistä AR-15-puoliautomaattikivääriä, käsiasetta ja veistä, ja pizzerian henkilökunta ja asiakkaat lähtivät paniikissa karkuun.

Welch tunkeutui keittiöön ja ampui takahuoneen oven lukon hajalle ja uhkasi pizzaa kantavaa tarjoilijaa.

Kellaria hän ei ravintolasta löytänyt, koska sellaista ei ole. Lapsivankejakaan Welch ei löytänyt, ainoastaan ruoka- ja tarvikevarastoja. Ravintolan tutkittuaan hän käveli ulos ja antautui paikalle saapuneelle poliisille. Oli onni onnettomuudessa, eikä kukaan lopulta loukkaantunut fyysisesti episodissa.

Welch näytti pian episodin jälkeen jossain määrin havahtuneen todellisuuteen.

– Tiedustelu ei ollut sataprosenttisen varmaa, hän totesi.

– Tein uskomattoman harkitsemattoman päätöksen, hän selitteli.

Welch sai myöhemmin neljän vuoden vankeustuomion ampuma-aserikoksesta. Pizzagatea hänen harkitsemattomat ”tutkimuksensa” eivät kuitenkaan lopettaneet.

Uudelleensyntyminen

Rolling Stone -lehden haastattelema propagandaan perehtynyt asiantuntija Samuel Woolley uskoo, että Pizzagate-salaliittoteoriaa on ylläpidetty pönkittämään ja oikeuttamaan Trumpin asemaa. Pizzagate liittyikin myöhemmin uuteen, laajempaan QAnon-salaliittoteoriaan, jonka mukaan Trump taistelee demokraattien johtamaa pahuuden salaliittoa vastaan. Tämäkin on luonnollisesti täyttä valhetta.

Pizzagate ei ole kadonnut mihinkään. Se koki uuden nousun esimerkiksi viime kesänä hyvin erikoisen episodin myötä.

Nuorisoidoli Justin Bieber esiintyi faneilleen Instagram-tilillään, kun joku kirjoitti kommenttiketjuun pyynnön, että hän koskettaisi päähinettään signaalina, jos hän on lasten hyväksikäyttöringin uhri. Bieber tuskin edes näki kommenttia tuhansien muiden viestien keskellä – mutta yhdessä vaiheessa esiintymistään hän oikaisi pienellä kädenliikkeellä hattuaan.

Pizzagaten kannattajille tämä riitti ”todisteeksi” siitä, että johtavien demokraattien salaliitto on totta. Nyt Pizzagate löysi taas uuden kanavan, kun se alkoi levitä suositussa Tik Tok -palvelussa. Comet Ping Pong -pizzerian henkilökunta oli taas samassa jamassa kuin vuosia sitten. Ravintola on kuitenkin jatkanut sitkeästi toimintaansa.

Kun Joe Biden tammikuussa oli nousemassa Yhdysvaltain presidentiksi, Pizzagateen uskovia kerääntyi mielenilmaukseen Comet Ping Pongin ulkopuolelle. Ravintola onnistui karkottamaan heidät soittamalla kovaäänisesti Lady Gagaa, joka tunnetaan Bidenin tukijana.

Comet Ping Pong on jatkanut toimintaansa Washingtonissa. Oikealla mielenosoittajia ravintolan edessä tammikuussa 2021.­

Pizzagate on vaarallinen paitsi väkivallan uhan myös poliittisen järjestelmän uskottavuuden takia. Yhdysvalloissa arvioidaan miljoonien ihmisten uskovan siihen, jolloin he myös pitävät johtavia poliitikkoja uhkana. Silloin edustukselliselta demokratialta voi pudota pohja pois.

Tämä konkretisoitui järkyttävällä tavalla myös Trumpin kannattajien hyökkäyksessä kongressiin 6. tammikuuta tänä vuonna.

Lue kaikki Uutisten viikon jutut tästä.