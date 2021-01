Ottawassa halutaan vaihtaa Trump-kadun nimeä – ”Mikä tahansa olisi parempi”

Capitol-kukkulan tapahtumat olivat viimeinen niitti Trump-kadun asukkaille.

Joskus vielä innostuksen aihe, mutta nyt häpeäpilkku. Näin asukkaat kuvailevat Kanadan pääkaupungissa Ottawassa sijaitsevan Trump-kadun nimeä.

Nimi on alkanut häiritä paikallisia niin paljon, että he ovat ryhtyneet toimenpiteisiin sen muuttamiseksi, uutistoimisto AFP kertoo.

Rauhallinen, perheiden suosima asuinalue on tunnettu sen New York -teemaisista kadunnimistään. Trump-katukin sai nimensä jo kauan ennen kuin kiinteistömogulista presidentiksi noussut Donald Trump astui mukaan politiikkaan.

Bonnie Bowering haluaa vaihtaa kotiosoitettaan.­

Trump-kadulla vuodesta 2008 asunut Bonnie Bowering kertoo AFP:lle, että hänen kotiosoitteensa on aiemmin herättänyt lähinnä vitsailua ja satunnaisia osanottoja, mutta Capitol-kukkulan väkivaltaiset tapahtumat muuttivat suhtautumista asiaan.

– Trump ei ansaitse kunniaa ja mielestäni ei ole asianmukaista, että Kanadan pääkaupungissa on hänen nimeään kantava katu.

Nimimuutoksen laittoi alulle kunnanvaltuutettu Riley Brockington, joka on nyt kerännyt paikallisten nimiä vetoomukseen nimen muuttamiseksi. Hänen mukaansa osa alueen asukkaista on vaatinut nimen muuttamista jo vuosia, mutta päättäjät pelkäsivät sen suututtavan Trumpin hänen ollessaan vielä presidenttinä. Joe Bidenin astuessa naapurimaassa valtaan on oikea hetki nimimuutoksellekin koittanut.

Nimen vaihtaminen on työläs prosessi, sillä se vaatisi paitsi karttojen uusimista myös 62:n kotiosoitteen päivittämistä.

Uutta nimiehdokasta ei ole vielä päätetty, mutta paikalliset toivovat kaikille sopivan vaihtoehdon löytyvän:

– Joidenkin mielestä mikä tahansa nimi olisi parempi, eräs asukas tuumaa AFP:lle.