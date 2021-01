CNN: Kongressiin valittu republikaani tykkäsi aiemmin Facebookissa demokraattien tappamista väläyttäneistä kommenteista

Georgialainen kongressiedustaja on kiistänyt tykänneensä viesteistä itse. Tilillä on hänen mukaansa ollut useampi käyttäjä.

Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen valittu republikaani Marjorie Taylor Greene vihjaili toistuvasti tukevansa johtavien demokraattipoliitikkojen teloittamista ennen tammikuista vaalivoittoaan. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

CNN havaitsi asian tutkimalla satoja Greenen Facebook-kirjoituksia kommenttiosioineen. Väkivallan kanssa flirttailevat viitteet ovat vuosilta 2018 ja 2019.

Tammikuussa 2019 Greenen käyttäjällä oli tykätty kommentista, jonka mukaan edustajainhuoneen demokraattijohtaja Nancy Pelosin syrjäyttäminen onnistuisi nopeammin luodilla päähän.

Eräässä kirjoituksessaan Greene arvosteli presidentti Barack Obaman Iran-diiliä, johon vastannut käyttäjä uteli, tulisiko Obama hirttää yhdessä tuolloisen ulkoministeri Hillary Clintonin kanssa.

– Meidän tulee olla kärsivällisiä. Tämä tulee tehdä täydellisesti, tai liberaalit tuomarit päästävät heidät pälkähästä, Greene vastasi.

Greenen tykkäämissä kommenteissa puhuttiin myös liitovaltion poliisin FBI:n agenttien tappamisesta. Agenttien katsottiin kuuluvan Trumpin vastaiseen salaliittoon.

CNN:n tavoiteltua Greeneä uunituore kongressiedustaja julkaisi virallisella Twitter-käyttäjällään julkilausuman, jossa hän ei suoraan kiistänyt CNN:n väitteitä. Sen sijaan Greene väitti, että hänen käyttäjäänsä olivat käyttäneet lukuisat ihmiset.

– Minulla on ollut sivujani hallinnoivia tiimejä. Monista kirjoituksista on tykätty. Monia kirjoituksia on jaettu. Jotkin niistä eivät edustaneet minun näkemyksiäni. Etenkään ne, joita CNN pyrkii levittämään ympäri internetiä, Greene twiittasi.

Georgian osavaltion 14. kongressialuetta edustava Greene nousi jo kampanjoidessaan julkisuuteen flirttailtuaan toistuvasti Trumpin kannattajien keskuudessa tunnetulla QAnon-salaliittoteorialla.

Salaliittoteorian mukaan maailmaa hallitsee korruptoitunut, saatananpalvontaan ja pedofiliaan sotkeutunut valtaeliitti, joka esimerkiksi rituaalimurhaa lapsia.

Teoria sai alkunsa amerikkalaiselle nettipalstalle kirjoittaneen Q-nimimerkin viesteistä. Sittemmin se on kasvanut monitahoiseksi uskomusvyyhdeksi. Greene on kutsunut ”Q:ta” patriootiksi ja sanonut, että häntä olisi syytä kuunnella.

Myöhemmin Greene on peruutellut QAnoniin liittyviä lausuntojaan ja ottanut muutenkin etäisyyttä salaliittoteoreetikkoihin.

Vaikka Greenen virkakausi on kestänyt vasta muutaman viikon, kriitikot ovat vaatineet häntä jo jättämään tehtävänsä. Greenen katsotaan levittäneen Yhdysvaltain kongressitalon valtaukseen johtanutta disinformaatiota, koska hän vastusti presidentti Joe Bidenin vaalivoiton vahvistamista ja väitti Trumpin presidenttikauden jatkuvan.

Demokraattien kongressiedustaja Jimmy Gomez on vaatinut kohutun republikaanikollegansa erottamista.