Koronaan sairastuneissa meni synkkä rajapyykki rikki

Maailmaa riepottelevassa pandemiassa ylitettiin tiistaina 100 miljoonan sairastuneen raja.

100 miljoonaa!

Se on hurja luku. Maailmassa on esimerkiksi vain 14 valtiota, joiden väkiluku on 100 miljoonaa tai enemmän.

Tiistaina meni synkkä rajapyykki rikki, kun tilastosivu Worldometersin mukaan koronavirukseen sairastuneiden määrä ylitti 100 miljoonan rajan. Kyse on laboratoriovarmennetuista tartunnoista, eli todellinen tartunnan saaneiden luku on vieläkin korkeampi.

Woldometerin mukaan reilut 25,8 miljoonaa ihmistä kärsii koronaviruksesta parhaillaan. Heistä reilun 110 000:n tila on vakava tai kriittinen.

Koronaviruksesta on parantunut 72,5 miljoonaa henkeä. Viruksen aiheuttama covid-19-infektiotauti on vaatinut reilun 2,1 miljoonan ihmisen hengen.

Yksittäisistä päivistä eniten tartuntoja on todettu vajaat kolme viikkoa sitten – 8. tammikuuta – jolloin maailmanlaajuisesti raportoitiin 842 885 uudesta tartunnasta.

Kuolonuhrien valossa synkin päivä oli tämän vuoden 20. tammikuuta. Silloin tautiin kuoli keskikokoisen suomalaiskaupungin asukasluvun – esimerkiksi Pieksämäen tai Forssan – verran ihmisiä, 17 500 koronakuolemaa vuorokaudessa.

Sekä tartunta- että kuolintilastot osoittavat selvästi, että epidemian toinen aalto on ollut selvästi voimakkaampi kuin vuosi sitten alkanut ensimmäinen aalto. Kesän jälkeen syys-lokakuun vaihteessa tartuntaluvut alkoivat maailmanlaajuisesti voimakkaasti nousta. Kuolinlukujen vahva kasvu alkoi noin kuukauden viipeellä loka-marraskuun taitteessa.

Rokotteiden tulo on antanut toivoa, että yli vuoden kestäneestä vitsauksesta voitaisiin päästä eroon. Puolalaismies sai Pfizerin rokotteen Krakovassa.­

Yhdysvallat on ollut koronavirustartunnoissa selvä ykkönen. Neljäsosa maailman kaikista tartunnoista on todettu Atlantin takana, yli 25,8 miljoonaa. Toiseksi eniten vahvistettuja tartuntoja on ollut Intiassa (yli 10,5 miljoonaa) ja kolmanneksi eniten Brasiliassa (lähes 9 miljoonaa).

USA:ssa korona on myös vaatinut eniten uhreja, yli 432 000. Myös Brasiliassa, Intiassa, Meksikossa ja Britanniassa tautiin on kuollut yli 100 000 ihmistä.