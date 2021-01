Tällaiset pääsykokeet on Ranskan muukalaislegioonassa – kuntoa mitataan suomalaisille koululaisille tutulla testillä

Ranskan muukalaislegioonalla on kova maine sekä historiassa että populaarikulttuurissa. Erikois­joukkoon on pestautunut vuosikymmenten aikana, ja ihan viime vuosinakin, myös useita suomalaisia.

Suomalaisten vaiheita Ranskan muukalaislegioonassa käsitellään viime syksynä ilmestyneessä Kari Kallosen kirjassa Suomalaiset sotilaat muukalaislegioonassa (Readme.fi). Muukalaislegioonalla on maine joukkona, johon monet nuoret miehet ovat aikoneet värväytyä seikkailunkiilto silmissä – tai silloin, kun kotimaa polttaa jalkojen alla liikaa. Yksikkö kuuluu Ranskan asevoimiin, mutta siinä palvelevat sotilaat edustavat peräti 140:tä eri kansallisuutta.

Esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen muukalaislegioonaan liittyi paljon saksalaisia. Viime aikoina tulijoita on ollut erityisesti Itä-Euroopan maista. Kallosen kirjan monet haastattelut ja tarinat osoittavat, että muukalaislegioona on kiinnostanut vuosikymmenten aikana myös suomalaisia. Kirjaan on haastateltu erästä oululaista legioonalaista, joka kirjan mukaan osallistui viime vuonna operaatioon Afrikassa Sahelin alueella.

Ranskan muukalaislegioona toimi perinteisesti Ranskan siirtomaissa. Yksi sen kuuluisimmista taisteluista käytiin Dien Bien Phussa Vietnamissa vuonna 1954, kun alueella riehui Indokiinan sota. Myös tuossa taistelussa oli mukana suomalaisia. Viime vuosina muukalaislegioonaa on käytetty esimerkiksi Sahelin alueella Afrikassa, kun Ranska on osallistunut sotilasoperaatioihin islamisteja vastaan eri maissa.

Kirjassa kerrotaan sotilastarinoiden lisäksi muukalaislegioonan värväytymisvaatimuksista. Terveydelle asetettuja vaatimuksia on useita. Muun muassa hampaiden pitää olla terveet, ja erilaiset krooniset sairaudet voivat johtaa heti hylkäämiseen. Samoin esteenä erikoisjoukkoon liittymiseen voi olla ylipaino, huono näkö tai huono kuulo erilaisten vammojen lisäksi.

Muukalaislegioonaan värväydytään vain saapumalla itse asianmukaiseen värväyspaikkaan Ranskassa. Alkukarsinnan läpäisseet lähetetään esivalintakeskuksiin, jossa tehdään fyysisiä testejä, haastatteluita sekä lääkärintarkastuksia. Varsinaiset valintakokeet suoritetaan kahden viikon aikana, ja niihin kuuluu muun muassa persoonallisuustestejä, loogista ajattelua mittaavia testejä, fyysisiä testejä, haastatteluita sekä lääkärintarkastuksia.

Kirjan mukaan fyysiset testit aloitetaan leuanvedolla myötäotteella, ja vaatimus on vähintään seitsemän suoritusta. Kestävyyskokeena käytetään puolestaan monille suomalaisille koulusta tuttua kestävyyssukkulatestiä, jossa juostaan 20 metrin matkaa edestakaisin. Vauhti kiihtyy aina siihen asti, kunnes testattava uupuu.

Valinnan läpäisseet lähtevät neljän kuukauden alokaskoulutukseen. He saavat viiden vuoden palvelusopimuksen.

Pääsykokeet erikoisjoukkoihin vaihtelevat eri asevoimissa. IS seurasi vuonna 2018 Utin jääkärirykmentin pääsykokeita, joissa sielläkin oli rankkoja fyysisiä testejä.

