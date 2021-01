Reuters: AstraZeneca alkaa toimittaa rokotteita sovittua aiemmin – kokonaismäärä voi silti jäädä odotettua vähäisemmäksi

Reutersin mukaan AstraZenecan toimitustavoitteet koskevat vuosineljänneksiä. Vaikka rokotteita jaettaisiin enemmän helmikuussa, ei se tarkoita, että rokotteita tulisi enemmän myös maaliskuussa.

Lääkeyhtiö AstraZeneca on tarjoutunut toimittamaan koronavirusrokotteita Euroopan unionin maille viikkoa ennen kuin alun perin oli tarkoitus, Reuters uutisoi. Kaksi eurooppalaista virkamieslähdettä kertoi uutistoimistolle, että toimitukset alkaisivat 7. helmikuuta eikä 15. helmikuuta.

Yksi EU:n ja AstraZenecan välisten keskustelujen sisällöstä tietoinen lähde kertoi, että AstraZeneca olisi myös nostanut sen toimitustavoitteita helmikuulle. Yhtiö ei selventänyt maaliskuun tavoitetta.

Toinen, suoraan mukana keskusteluissa ollut lähde, sanoi kuitenkin, ettei rokotteiden määrää tarjouduttu lisäämään.

AstraZenecan tavoitteet rokotetoimituksille koskevat vuosineljänneksiä. Näin ollen rokotetoimitusten kasvattaminen helmikuussa ei välttämättä tarkoita, että rokotteita saataisiin enemmän vuosineljänneksen aikana.

AstraZeneca ilmoitti viime viikolla, että se ei pysty toimittamaan odotettuja määriä koronavirusrokotteita EU-maille. Reutersin mukaan yhtiö leikkaa toimituksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä jopa 60 prosenttia.

EU ja AstraZenecan johto keskustelivat asiasta maanantaina, joskin EU ei ollut täysin tyytyväinen saamiinsa vastauksiin. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen totesi Twitterissä julkaistussa lausunnossa, että Eurooppa oli sijoittanut miljardeja ensimmäisten koronarokotteiden kehitykseen ja globaalin yhteisen hyvän luomiseen.

– Nyt yhtiöiden on pidettävä sanansa ja kunnioitettava velvollisuuksiaan. Me perustamme rokoteviennin läpinäkyvyysmekanismin, von der Leyen sanoi.

EU velvoittaa jatkossa lääketehtaat ilmoittamaan Euroopan unionin ulkopuolelle myytyjen rokotteiden määrät ja vientimaat.

– Euroopan unionin on saatava tietää tarkasti, kuinka paljon annoksia ja missä AstraZeneca on valmistanut tähän mennessä ja onko niitä toimitettu, ja jos on, niin kenelle, terveyskomissaari Stella Kyriakides sanoi.