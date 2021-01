Pfizer katsoo, että jokainen injektiopullo sisältää kuusi annosta. Tavallisilla neuloilla ja ruiskuilla saadaan kutienkin vain viisi annosta, Dagens Nyheter kertoo.

Ruotsi on keskeyttänyt maksut Pfizerin ja BioNTechin koronarokotteista, Dagens Nyheter uutisoi. Taustalla on epäselvyys laskutettujen annosten hinnoittelusta.

Pfizer/BioNTech-rokote oli ensimmäinen koronavirusrokote, joka hyväksyttiin Euroopan unionissa 21. joulukuuta. Tuolloin määriteltiin, että yhdestä rokotetta sisältävästä pullosta sai viisi annosta.

Kun havaittiin, että usein pulloon jäi vielä riittävästi rokotetta yhteen annokseen, Euroopan lääkevirasto EMA päätti tammikuun alussa, että pullosta voisi ottaa vielä kuudennen annoksen, jos se oli mahdollista.

Tämän annoksen saa kuitenkin vain tietynlaisella neulalla, DN kertoo. Jos käytetään tavallisia neuloja ja ruiskuja, riittää rokote vain viiteen annokseen.

Pfizer on EMA:n päätöksen jälkeen laskuttanut jäsenmaita sillä oletuksella, että jokainen pullo sisältää kuusi annosta rokotetta.

– Tätä ei voida hyväksyä. Jos jotkut voivat saada vain viisi annosta, saavat he vähemmän annoksia kuin mistä ovat maksaneet, Ruotsin rokotekoordinaattori Richard Bergström sanoo.

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoo, että Ruotsi haluaa Euroopan komission ja Pfizerin pääsevän sopimukseen siitä, kuinka monta annosta yhdessä pullossa on. Ennen tätä ei Ruotsi aio maksaa laskuja.

Tegnell ei halunnut sanoa, kuinka monta maksua Ruotsi jättää toistaiseksi maksamatta.

– Sillä ei oikeastaan ole merkitystä. Merkitystä on sillä, että päästään yhteisymmärrykseen Euroopan komission ja yrityksen välillä. Me teemme, kuten he päättävät. Olemme sanoneet yritykselle, että siihen asti meidän on odotettava laskujen kanssa, kunnes olemme saaneet selvyyden tähän.

Ruotsi on hankkinut rokotteita Suomen tavoin EU:n yhteishankintamekanismin kautta. EU:n ja Pfizerin ja BioNTechin sopimuksen mukaan unioni voi hankkia rokotteita jopa 600 miljoonaa annosta.

Se, laskuttaako Pfizer maita sillä oletuksella, että pullosta saa kuusi annosta, ei vaikuta rokotteiden loppusummaan. Se kuitenkin vaikuttaa siihen, miten maat suunnittelevat rokotteiden jakelua.