Terveysministerin mukaan AstraZenecan teho on hieman heikompi iäkkäillä, mutta tämä on ollut aiemmin jo tiedossa.

Britanniassa AstraZenecan rokotteita on annettu myös iäkkäille.­

Saksan terveysministeriö tiedotti tiistaina, ettei saatavilla oleva data viittaa siihen, että AstraZenecan koronavirusrokotteen teho yli 65-vuotiailla olisi vain kahdeksan prosenttia, Reuters uutisoi.

Terveysministeri Jens Spahn totesi ZDF:n haastattelussa, että AstraZenecan rokotteen teho on hieman heikompi iäkkäillä, mutta tämä on ollut jo aiemmin tiedossa. Spahnin mukaan Saksassa päätetään ensi viikolla, mitkä ikäryhmät rokotetaan AstraZenecan rokotteella.

Handelsblatt uutisoi hallituslähteiden pohjalta maanantaina, että Saksan hallitus arvioi koronarokotteen tehoksi vain kahdeksan prosenttia yli 65-vuotiailla. Lehden politiikan toimittaja avasi Twitterissä, että Saksan hallituksen arvio ottaa huomioon Euroopan lääkeviraston päätöksen kannalta olennaista dataa, joka ei ole sama data, jonka pohjalta Britannian viranomaiset myönsivät luvan rokotteen hätäkäyttöön joulukuussa.

Bild puolestaan kertoi hallituslähteisiin vedoten, että tehoksi arvioitiin alle 10 prosenttia.

AstraZeneca kiisti maanantaina lehtiväitteet ja viittasi marraskuussa The Lancetissa julkaistuun dataan, jonka mukaan koronavirusrokote aiheutti immuunivasteen niin iäkkäissä kuin nuoremmissakin toisen annoksen jälkeen.

Britanniassa on rokotettu yli kuusi miljoonaa ihmistä, jotka ovat pääosin koronapotilaita hoitavia terveydenhuollon työntekijöitä ja hoivakotien asukkaita ja työntekijöitä. Käytössä on Pfizerin ja BioNTechin rokote sekä AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä rokote.

Politicon haastattelema brittihallituslähde kommentoi saksalaislehtien väitteitä nimettömänä. Lähde kiisti väitteet rokotteen huonosta tehosta.

– Ei aavistustakaan, mistä he ovat saaneet luvut. Tiedän, että kahdeksan prosenttia on tutkimukseen osallistuneiden yli 65-vuotiaiden osuus, muttei teho. En tiedä, sekoittiko toimittaja luvut keskenään. MHRA (Britannian lääke- ja tuotevalvontavirasto) ei olisi koskaan hyväksynyt rokotetta, jonka teho on kahdeksan prosenttia.