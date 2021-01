Gorillaa hoidettiin samantyyppisillä synteettisillä vasta-aineilla kuin ex-presidentti Donald Trumpia.

San Diegon eläinpuistossa asuva Winston-gorilla on toipumassa koronaviruksen aiheuttamasta taudista.­

Yhdysvalloissa vakavan koronatartunnan San Diegon eläinpuistossa saanut Winston-gorilla on toipumassa, eläinpuisto kertoo. Winstonin hoidossa on käytetty muun muassa synteettisiin vasta-aineisiin perustuvaa hoitoa, joka on samantyyppistä kuin mitä käytettiin entisen presidentin Donald Trumpin hoidossa.

Winstonin lisäksi useiden muidenkin eläintarhan gorilloiden kerrottiin kuluvan kuun alussa saaneen koronatartunnan eläinpuiston oireettomalta, koronatartunnan saaneelta työntekijältä.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun koronavirus varmistetusti tarttui ihmisestä apinoihin. Winstonin, joka on 48-vuotias, tilannetta pahensi kuitenkin se, että sillä oli jo entuudestaan hengityselin- ja sydänvaivoja.

Synteettisten vasta-aineiden lisäksi Winstonia on hoidettu antibiooteilla ja sydänlääkkeillä. Hyvän ennusteen ansiosta näyttää todennäköiseltä, että vuonna 1984 eläinpuistoon tullut Winston pääsee juhlimaan 49. syntymäpäiväänsä reilun kuukauden kuluttua.

Eläinpuistoon on myös saatu koronarokotteita, ja eläinlääkärit tutkivat parhaillaan, mitkä niistä soveltuisivat eläimille.