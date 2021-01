Väkivaltaiset koronaprotestit jatkuvat Hollannissa – poliisi ampui varoituslaukauksia ja käytti kyynelkaasua

Pääministeri Mark Rutte tuomitsi aiemmin protestit.

Väkivaltaiset koronaprotestit jatkuivat maanantai-iltana ympäri Hollantia. Britannian yleisradioyhtiö BBC kirjoittaa, että esimerkiksi Rotterdamissa poliisi ampui varoituslaukauksia ja käytti kyynelkaasua.

Uutistoimisto AFP kertoo, että Rotterdamissa mellakoitsijat muun muassa rikkoivat kauppojen ikkunoita.

BBC:n mukaan poliisi ja protestoijat ovat ottaneet yhteen muissakin kaupungeissa. Haagissa mellakoitsijat sytyttivät maanantaina paloja kaduilla.

Poliisit pidättivät miestä mielenosoitusten yhteydessä maanantaina.­

Hollannissa pääministeri Mark Rutte tuomitsi maanantaina koronaprotestit, jotka yltyivät sunnuntaina väkivaltaisiksi. Maan koronarajoituksia vastustavat ihmiset polttivat autoja, sytyttivät tuleen koronatestausaseman ja ryöstelivät kauppoja.

– Sillä, mikä motivoi näitä ihmisiä, ei ole mitään tekemistä mielenosoittamisen kanssa. Kyse on rangaistavasta väkivallasta ja käsittelemme sitä sellaisena, Rutte sanoi.

Koronaprotestoijat sytyttivät kadulle paloja.­

BBC kertoo, että yhteensä 250 ihmistä on otettu kiinni ympäri maata.

Ulkonaliikkumiskielto voimassa helmikuun 10. päivä asti

Hollannissa on voimassa ulkonaliikkumiskielto iltayhdeksästä puoli viiteen aamulla. Kielto on voimassa 10. helmikuuta asti. Sen noudattamatta jättämisestä voi saada 95 euron sakot.

Kiellossa on myös poikkeuksia. Se ei esimerkiksi koske niitä, jotka ovat töissä kyseisenä aikana.

Koronarajoitukset ovat olleet tiukkoja Hollannissa. Baarit ja ravintolat suljettiin lokakuussa. Koulut ja epäolennaisina nähdyt kaupat ovat olleet kiinni joulukuusta asti.

Työntekijä suojaa rikottua supermarketin ikkunaa.­

Yhdysvaltalaisen Johns Hopkinsin yliopiston koronaseurannan mukaan noin 17 miljoonan asukkaan Hollannissa on todettu yli 960 000 koronavirustartuntaa. Virukseen liittyviä kuolemia on vahvistettu yli 13 600.

Worldometer-tilastosivuston mukaan miljoonaa asukasta kohden kuolleita on yli 790. Vastaava luku Suomessa on lähes 120. Yhdysvalloissa, jossa on kirjattu määrällisesti eniten koronavirukseen liittyviä kuolemia koko maailmassa, on todettu noin 1 300 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden.