Trumpin virkasyyte toimitettiin senaattiin – CNN: Biden ei usko läpimenoon

Itse käsittely alkaa kahden viikon kuluttua.

Yhdysvalloissa ex-presidentti Donald Trumpin virkasyyte toimitettiin edustajainhuoneesta senaattiin. Toimitus tehtiin Suomen aikaan kahden jälkeen yöllä.

Alkamassa on näin historian ensimmäinen virkasyytekäsittely, joka koskee entistä presidenttiä. Itse käsittelyn on kuitenkin määrä alkaa vasta kahden viikon kuluttua, 8. helmikuuta.

Syytteen mukaan Trump yllytti puheillaan kannattajiaan, jotka tunkeutuivat Washingtonin Capitol-kukkulalle loppiaisena kohtalokkain seurauksin. Mellakoissa kuoli viisi ihmistä.

Republikaanit ovat vastustaneet virkasyytteen viemistä eteenpäin pääasiassa siksi, että Trumpin presidenttikausi on jo ohi. Demokraattien mukaan Trump tulee kuitenkin saattaa vastuuseen.

Demokraateilla on hallussaan 50 paikkaa 100-paikkaisessa senaatissa, mutta he tarvitsisivat lisäksi 17 republikaanin äänen virkasyytteen läpimenoon. Vaikka moni republikaani on kritisoinut Trumpin toimintaa viime viikkoina, on epäselvää, äänestääkö moni lopulta virkarikossyytteen puolesta.

CNN:n mukaan presidentti Joe Biden ei usko, että virkasyyte tulee saamaan riittävästi kannatusta ja näin menemään läpi senaatissa.