Tiukasti vartioidussa laboratoriossa säilytetään kuoleman kylväjää – illalla televisiossa uutta tietoa ruttobakteerista

Kolmiosainen Historia: Lontoon suuri ruttoepidemia -sarja näkee yhtäläisyyksiä kahden pandemian – ruton ja koronan – välillä.

Kylmä hiki nousee Lontoon suuri ruttoepidemia -sarjaa (Epidemic: The Great Plague, 2020) katsoessa. Yli 100 000 ihmistä menetti henkensä paiseruttoon vuonna 1665. Rutto tarttui herkästi, ja sen saaneista kuoli 3–4 päivän päästä ensimmäisistä oireista keskimäärin 70 prosenttia.

Hikoilusta ja päänsärystä alkaneet oireet yltyivät nopeasti lihaskivuksi, vapinaksi, 40 asteen kuumeeksi ja harhoiksi. Kaulaan turposi valtava ja kivulias imusolmuke, jonka takia päätä ei voinut edes kääntää. Nenänpää saattoi mennä kuolioon verenkierron heikentyessä. Kuolema oli kivulias.

Ohjelmassa ruttoa tutkivat lääkäri Xand van Tulleken, toimittaja John Sergeant ja arkeologi Raksha Dave, joka pääsee kurkistamaan ruttobakteeria (Yersinia pestis) säilyttävään tiukasti vartioituihin tiloihin Britanniassa. Dave käy tutkimuskeskuksessa, jossa kehitetään vastatoimia kemiallisille ja biologisille aseille. Ruttoa tutkitaan korkean erityistason laboratoriossa.

– Herranjestas, tuo on siis ruttoa! Olen kaivanut ylös paljon ruton uhreja, mutta en ole nähnyt sitä näin läheltä, hän huudahtaa suojaoven takaa.

Arkeologi Raksha Dave näkee ruttobakteerin omin silmin.­

Alun perin rutto kehittyi 10 000 vuotta sitten Aasiassa ja levisi myöhemmin Eurooppaan. Vuonna 1664 ruton toivat Lontooseen pandemian toisessa aallossa ranskalaiset kutojat, jotka majoittuivat St. Giles in the Fieldsin köyhälle esikaupunkialueelle. Kivenheiton päästä siitä sijaitsi teatteri, jonne 700 ihmistä ahtautui ilta toisensa perään. Nykyisin alue on Lontoon teatterielämän keskuksia.

Ruton on uskottu levinneen rottien kirpuista, mutta arkeologi Dave nostaa esiin uuden teorian vaatetäiden osallisuudesta tappavan sairauden leviämiseen. Myös kirput pystyvät levittämään tautia ihmisestä toiseen ilman rottien osallisuutta.

Jännittävä kolmiosainen dokumenttisarja näkee yhtäläisyyksiä ruton ja koronapandemian välillä, vaikka toisen aiheuttaa bakteeri ja toisen virus. Ensimmäisessä jaksossa myös muistutetaan, ettei rutto ole kadonnut maan päältä, vaan tautitapauksia on ollut viime vuosina muun muassa Madagascarilla, Kiinassa ja Yhdysvalloissa.

Historia: Lontoon suuri ruttoepidemia tiistaina Teema & Fem klo 21.00