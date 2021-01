Trumpin virkasyyte loppiaisen mellakasta on päätymässä tänään Yhdysvaltain senaattiin – republikaanit jo valmiiksi hiilenä

Republikaanit ovat vastustaneet syytettä, koska katsovat sen jakavan kansakuntaa. Demokraatit haluavat Trumpin vastuuseen.

Demokraattien mukaan Trump tulee saattaa vastuuseen, vaikka tämän virkakausi on ohitse.­

Yhdysvalloissa ex-presidentti Donald Trumpin virkasyyte on määrä toimittaa tänään senaattiin.

Syytteen käsittely alkaa kuitenkin vasta kahden viikon kuluttua. Virkarikossyyte koskee Trumpin vastuuta kongressitalon loppiaisen mellakasta, jota tämän on katsottu lietsoneen puheillaan.

Republikaanit ovat vastustaneet virkasyytteen viemistä eteenpäin pääasiassa siksi, että Trumpin presidenttikausi on jo ohi.

– Mielestäni virkarikossyyte on typerä. Se on ei-rakentava. Maassamme roihuaa jo nyt tuli, ja tämä on kuin bensan heittämistä sen liekkeihin, sanoi republikaaniedustaja Marco Rubio Fox Newsille.

Rubio kuitenkin myönsi, että Trump on osavastuussa kongressitaloon tehdyn hyökkäyksen lietsomisesta.

Demokraattiedustaja Elizabeth Warrenin mukaan tammikuun 6. päivän tapahtumat ”ylittävät kaikkien niiden muiden normien rikkomisen, joita Trump presidenttikaudellaan rikkoi”.

– Puhumme nyt presidentistä, joka seisoi väkijoukon edessä ja käski heidän mennä sisälle kongressitaloon, presidentistä, joka käski väkijoukkoa menemään sisälle ja pysäyttämään hallinnon laillisen toiminnan, jotta hän voisi pysyä Valkoisessa talossa.. Se on täysin väärin, hän sanoi uutiskanava CNN:lle.

Demokraateilla on hallussaan 50 paikkaa 100-paikkaisessa senaatissa, mutta he tarvitsisivat lisäksi 17 republikaanin äänen virkasyytteen läpimenoon.

Vaikka moni republikaani on kritisoinut Trumpin toimintaa viime viikkoina, on epäselvää, äänestääkö moni lopulta virkarikossyytteen puolesta.

Uusi presidentti Joe Biden on puolestaan jatkanut uuden hallintonsa poliittisten tavoitteiden edistämistä.

Bidenin on määrä allekirjoittaa tänään määräys, jonka perusteella liittovaltion tulee suosia hankinnoissaan yhdysvaltalaisia yrityksiä. Määräyksen on tarkoitus piristää kansallista tuotantoa ja pelastaa teollisuuden työpaikkoja.

Biden pyrkii tiukennetuilla määräyksillään erityisesti torjumaan porsaanreikiä, joilla yritykset saavat myydä tuotteitaan liittovaltiolle, vaikka ne tuottaisivat vain pienen määrän tuotteistaan Yhdysvalloissa. Määräykset täyttävät yritykset tullaan merkitsemään eräänlaisella ”Made in America” -leimalla.

Myös Bidenin edeltäjä Donald Trump halusi liittovaltion suosivan yhdysvaltalaisia tuotteita. Hän myös käytti tulleja ja kauppasotia keinona yhdysvaltalaistuotteiden markkina-aseman parantamiseen. Biden ei kuitenkaan aio ryhtyä tähän.