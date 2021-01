Kommentti: Nyt on selityksen paikka, AstraZeneca – mihin ”ennakkoon valmistetut” rokotteet katosivat?

Joko rokotteita ei ole valmistettu ennakkoon tai sitten ne on myyty asiakkaille, jotka ovat maksaneet niistä paremman hinnan kuin EU, erikoistoimittaja Jouko Juonala kirjoittaa.

Suomen ja kaikkien muidenkin Euroopan unionin jäsenmaiden koronarokotushankkeet kokivat viime perjantaina pahan takaiskun, kun brittiläis-ruotsalainen AstraZeneca ilmoitti yllättäen tuotantovaikeuksistaan.

Yhtiö pystyy arvioiden mukaan toimittamaan EU-maihin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jopa 60 prosenttia vähemmän rokotteita kuin viime elokuussa sovittiin.

AstraZenecan varoitus oli tyrmistyttävä.

Oxfordin yliopiston yhtiölle kehittämä virusvektorirokote valmistui nopeasti, jo viime vuoden keväällä. AstraZenecan toimitusjohtaja Pascal Soriot kertoi BBC:n haastattelussa kesäkuussa 2020, että yhtiö aikoi aloittaa rokotteen tuotannon jo ennen kuin tietoja valmisteen laajoista kliinisistä kokeista oli saatavilla. Näin rokotteita piti olla runsaasti valmiina toimitettavaksi heti kun valmiste saa myyntiluvan.

Virkamieslähteiden mukaan AstraZeneca on saanut EU:lta 336 miljoonan euron etumaksun juuri tätä ennakkovalmistusta varten.

Nyt yhtiö sitten kertoi yhtäkkiä, että sen alihankkijana toimiva Novasepin tehdas Belgiassa ei olekaan pystynyt valmistamaan riittävästi rokotteen raaka-ainetta. Yhtiöllä on kuitenkin tuotantoa myös Britanniassa.

Kristillisdemokraatteja edustava saksalainen europarlamentaarikko, lääkäri Peter Liese puki aika monen ajatukset sanoiksi kuvatessaan AstraZenecan toimintaa ”provokaatioksi”.

– Olen itse saanut yhtiöltä tiedon, jonka mukaan se toimittaa edelleen Britanniaan rokotteita suunnitelmien mukaan, mutta leikkaa toimituksia EU:lta. Syyksi esitetään erilaiset toimitusketjut, sanoi Liese saksalaisen ARD-television uutislähetyksessä perjantai-iltana.

– Tuo argumentti ei kuitenkaan ole pätevä. Ei olisi mikään ongelma tuoda rokotteita Britanniasta mannermaalle. Jos yhtiö ei näin tee, se ajautuu isoon riitaan EU:n kanssa.

AstraZenecan edustajat ovat tänään maanantaina Brysselissä EU-komission rokotehankintoja hoitavan ohjausryhmän kuultavana. Pöydällä ovat mahdolliset rangaistustoimet AstraZenecalle sopimusrikkomuksen vuoksi.

On jännittävää seurata, uskooko EU-komission ohjausryhmä AstraZenecan selitystä rokotevalmistuksen pullonkaulasta Belgiassa. Jos ei, vaihtoehtoisia syitä toimitusvaikeuksille on vain kaksi. Joko rokotteita ei ole valmistettu ennakkoon tai sitten ne on myyty asiakkaille, jotka ovat maksaneet niistä paremman hinnan kuin EU.

EU:n terveyskomissaari Stella Kyriakides ei aio antaa kiistassa periksi. Jos EU ei lähde sanktioiden tielle, Kyriakidesin on vaadittava AstraZenecalta vähintäänkin selkeää ja pitävää suunnitelmaa kevään toimitusaikatauluista. Asialla on tulenpalava kiire, sillä koronaviruksen vaaralliset muunnokset leviävät kovaa vauhtia. Käyttöön tarvitaan kaikki mahdolliset rokoteannokset.

Miten on, AstraZeneca? Edustajienne vastauksia odottavat sadat miljoonat ihmiset, jotka ovat kohdistaneet suuria toiveita tähän rokotteeseen.