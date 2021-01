Portugalin presidentti Marcelo Rebelo de Sousa valittiin sunnuntaina pidetyissä vaaleissa toiselle kaudelle.

Euronewsin mukaan keskustaoikeistolainen Marcelo Rebelo de Sousa keräsi 60,7 prosenttia äänistä. Hänen voittonsa on ollut odotettu, koska hän on ollut suosittu kansan keskuudessa. Presidentin asema on Portugalissa pitkälti seremoniallinen.

Toiseksi tullut sosialistien Ana Gomes jäi kauas Rebelo de Sousasta keräten 12,9 prosenttia äänistä. Kolmantena kisassa oli äärioikeistolainen Andre Ventura, joka sai 11,9 prosenttia äänistä.

Kansaa kehotettiin suuntaamaan uurnille tiukoista koronarajoituksista huolimatta, mutta äänestysprosentti jäi Euronewsin mukaan vain 39 prosentin tuntumaan huonosta koronatilanteesta johtuen. Lauantaina Portugalissa todettiin yli 15 300 uutta tartuntaa, mikä oli uusi päiväkohtainen ennätys. Maassa on myös voimassa laajamittainen koronasulku.