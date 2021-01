Maan eteläkärkeen tarkoitettu varoitustekstiviesti lähti vahingossa isoon osaan maata.

Etelämantereen rannikolla tapahtui lauantai-iltana maanjäristys, minkä johdosta Chilen eteläosaan annettiin tsunamivaroitus. Asukkaille lähetettiin tekstiviesti, joka kertoi maanjäristyksestä ja kehotti poistumaan pikaisesti rannoilta.

Varoitusviesti oli tarkoitus lähettää vain maan eteläkärjen asukkaille, mutta teknisen virheen vuoksi se lähti isoon osaan maata.

Koska lähellä maan pääkaupunkia Santiagoa tunnettiin sattumalta pienempi maanjäristys vain puoli tuntia myöhemmin, varoitus otettiin tosissaan myös tuhansien kilometrien päässä oikealta vaaravyöhykkeeltä.

Virhe korjattiin uudella viestillä muutamassa minuutissa, mutta moni ehti pelästyä. Uutistoimisto Reutersin mukaan sadat ihmiset pakenivat korkeammalle maastoon.

Maan eteläpuolella tapahtunut järistys oli voimakkuudeltaan 7,1 ja Santiagon liepeillä tunnettu järistys 5,8 Richterin asteikolla. Kukaan ei tiettävästi loukkaantunut kummassakaan.

Tapaus on herättänyt kysymyksiä varoitusjärjestelmän luotettavuudesta. Chileläislehti El Mostradorin mukaan tekninen vika liittyi siihen, että tietokannassa oli sama koodi kahdelle eri alueelle.

Etelä-Amerikan lounaisrannikolla sijaitseva Chile on pitkä ja kapea maa, yli 4 000 kilometriä pitkä mutta enimmilläänkin vain noin 360 kilometriä leveä. Siksi rannikkoa on suhteessa paljon, mutta matkaa maan eteläkärjestä esimerkiksi Santiagoon on yli 2 000 kilometriä.

Chile on myös seismisesti aktiivisimpia maita maailmassa.