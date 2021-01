Berliinin Charite-sairaalan johtava virologi Christian Drosten pelkää, että koronarajoituksia poistetaan liian aikaisin sen jälkeen, kun ikääntyneitä ja riskiryhmäläisiä on ehditty rokottaa. Erityisen huolissaan hän on Ison-Britannian virusvariantista.

Saksan johtaviin korona-asiantuntijoihin lukeutuva Christian Drosten ilmaisee Der Spiegelin haastattelussa huolensa Ison-Britannian virusmuunnoksesta, joka näyttää olevan selkeästi alkuperäistä virusta tartuttavampi.

Drosten viittaa Oxfordin yliopiston tutkimukseen, jonka mukaan brittimutaatio on noin 35 prosenttia alkuperäistä virusta tartuttavampi. Tämä on toki vähemmän kuin alkuperäiset arviot peräti 70 prosentin erosta, mutta Drosten pitää tartuttavuuseroa merkittävänä ja on huolissaan muuntoviruksen vaikutuksesta maansa epidemiatilanteeseen.

Berliinin Charite-sairaalassa työskentelevän Drostenin mukaan tilanne ei olisi yhtä vaarallinen, jos virus olisi mutatoitunut tappavammaksi eikä tartuttavammaksi.

– Nyt jokainen uusi tartunnan saanut henkilö tartuttaa enemmän ihmisiä, ja jokainen heistä tartuttaa taas lisää ihmisiä. Tapausmäärät kasvavat eksponentiaalisesti, hän sanoo.

Jos virus olisi muuttunut tappavammaksi, se ei todennäköisesti leviäisi yhtä tehokkaasti.

Isosta-Britanniasta kantautuneiden uusien tietojen mukaan brittivariantti saattaisi tosin olla myös hieman alkuperäistä tappavampi, mutta ero ei vaikuta nykytiedon valossa kovin suurelta.

Saksan tilanteesta Drosten on huolissaan, koska nykytietojen perusteella Ison-Britannian variantti on juuri alkanut levitä maassa.

Drosten kannattaa nyt tavoitetta viruksen tukahduttamisesta, vaikka se tarkoittaisi merkittäviä rajoitustoimenpiteitä. Hän pelkää koronapommia keväälle ja kesälle.

– Kun vanhukset ja ehkä osa riskiryhmäläisistä on rokotettu, taloudellinen, sosiaalinen, poliittinen ja ehkä lainopillinenkin paine rajoitusten purkamiseen kasvaa. Silloin lyhyessä ajassa sairastuu valtavasti ihmisiä, enemmän kuin osaamme nyt kuvitella. Tapauksia ei ole 20 000 tai 30 000 päivässä vaan pahimmassa tapauksessa jopa 100 000 päivässä. Tartunnan saaneet ovat toki enimmäkseen nuoria ihmisiä. Mutta kun suuri määrä nuoria ihmisiä sairastuu, tehohoidon paikat täyttyvät ja paljon ihmisiä kuolee, hän sanoo.

Tämän skenaarion Saksa voisi Drostenin mukaan yrittää välttää painamalla tartuntamäärät nyt mahdollisimman alas.

Drosten ei usko, että tartuntamäärät putoaisivat kesällä lämpimien säiden ansiosta, vaikka viime kesänä koronatilanne pysyi Saksassakin kontrollissa.

– Viime kesä oli rennompi todennäköisesti siksi, että pysyimme keväällä kriittisen rajan alapuolella. Nyt tilanne ei ole samanlainen, hän sanoo.

Saksassa on todettu yhteensä yli kaksi miljoonaa koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut noin 51 000 ihmistä.