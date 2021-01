Viikonlopun protestit ovat Venäjän johdolle hyvin epämiellyttäviä – ”Voi kysyä, kannattiko”

Pinnan alla kytee paljon tyytymättömyyttä.

Hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja ja Venäjä-asiantuntija Hanna Smith arvioi, että Venäjän viikonlopun tukiprotestit Aleksei Navalnyille olivat maan johdolle epämiellyttäviä. Tämä ei johdu niinkään protestien teemasta tai koosta, vaan siitä, että ne osoittavat, että Navalnyi saa yhä mobilisoitua ihmisiä liikkeelle.

– Tämä on Venäjän johdolle hyvin epämiellyttävää. Tässä nähdään lumipalloefekti: mitä enemmän ihmisiä otetaan kiinni, sitä enemmän se välittää viestiä, että valtio on väkivaltainen ja yrittää kontrolloida meitä, hän sanoo.

– Toisaalta valtion on näytettävä voimaa. Kolikon toinen kääntöpuoli on se, että valtiovalta häviää siltä osin, että kansalaisten usko siihen, että kaikki on maassa hyvin, alkaa murenemaan, hän sanoo.

Viikonlopun mielenosoituksissa otettiin kiinni ainakin yli 3 500 ihmistä, kertoi kiinniottoja seuraava kansalaisverkosto OVD Info.

Smithin mukaan mielenosoitukset osoittavat ennen kaikkea, että Venäjän yhteiskunta oireilee.

– Minkäänlaisessa status quo -tilassa Venäjän yhteiskunta ei missään nimessä ole. Järjestelmä oireilee koko ajan, hän sanoo.

Smithin mukaan tyytymättömyyttä on venäläisessä yhteiskunnassa pinnan alla paljon. Kansalaiset ovat tyytymättömiä muun muassa koronakriisin hoitoon ja talouteen.

– Sekään ei ole kauhean suosittua Venäjällä, että suhteet EU:n kanssa ovat huonot. Se, että Yhdysvaltoihin ja Kiinaan on ongelmallinen suhde, hyväksytään paremmin.

Sitä, mihin protestit johtavat, on vielä vaikea arvioida. Smith kuitenkin arvioi, että erilaiset tyytymättömyyden ilmaisut ja oireilu kiihtyvät kohti syksyä ja duuman vaaleja.

Navalnyi nyt kansainvälisen mielipidevangin asemassa

Navalnyi palasi viikko sitten sunnuntaina Venäjälle oltuaan hoidossa Saksassa myrkytysyrityksen jälkeen. Palattuaan hänet otettiin välittömästi kiinni. Myöhemmin hänet vangittiin 30 päivän ajaksi.

Navalnyin myrkytys ja sen epäonnistuminen ovat nostaneet oppositiojohtajan painoarvoa, Smith arvioi.

– Navalnyi on paljon pahempi vastustaja kuin ennen myrkytystä, jolloin voi kysyä, kannattiko se.

Lassilan mukaan Navalnyista on tullut nyt laajemman Putinin vastaisen rintaman symboli ja katalysaattori. Hän on nyt noussut myös kansainvälisen mielipidevangin asemaan, mikä voi suojella tätä uudelta surmausyritykseltä.

– Häntä kuitenkaan tuskin tullaan vapauttamaan nopeasti, vaikka paine on ennennäkemätön, hän sanoo.

Useat maat, Suomi mukaan luettuna, ovat vaatineet Navalnyin vapautusta.